Entre lagrimas y frustración, Miss Mundo 2016, Stephanie Del Valle, acudió este martes al programa televisivo Rayos X, donde expresó que busca defender lo único que le queda: su reputación.

"El primer daño que he tenido es que ya he tenido cancelaciones de contratos futuros. Es una noticia internacional que no tiene sustancia. Yo lo que quería es venir aquí para defender lo único que yo tengo. Yo no soy millonaria, pero mi más grande fortuna es mi reputación y mi integridad. No es justo lo que me están haciendo", sostuvo con lagrimas.

Asimismo, a preguntas de la periodista Yolanda Vélez Arcelay, Del Valle afirmó que, al momento, se desconoce quién va a tomar las riendas de la producción del certamen Miss Mundo -que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot el próximo 16 de marzo.

"Esa parte no se la puedo contestar al 100 por ciento en estos momentos. La organización de Miss World está tratando de hacer el certamen. A mí ya me dijeron que separara las fechas, pero no me han dicho para qué exactamente", contestó.

Por su parte, el programa también presentó una entrevista con representante legal de la compañía demandante, Marco Antonio Rigau, quien aseguró que Del Valle y su equipo de trabajo no pagaron los cheques que se comprometieron a pagar. Del mismo modo, recalcó que quien realmente tenía las riendas del certamen era el papá de la modelo -Jesús Del Valle.

"Stephanie Del Valle es una presidenta, pero es una presidenta de agua. Ella es modelo, pero quien ha tomado todas las decisiones es el papá. Tú no metes a tu hija en una cosa, que tengas problemas, y después quien coge los golpes es la hija. Eso está mal hecho. Él, de alguna manera, convenció a la gente de Londres que él tenía $10 millones para hacerlo -el concurso- y no era cierto", alegó Rigau.

Luego, indicó que presuntamente el empresario de criptomonedas Brock Pierce no estaba interesado en invertir en el concurso y fue Stephanie Del Valle y su equipo de trabajo quienes fueron "a donde él para que salve el concurso" cuando no habían los fondos necesarios.

"Cuando tú das un cheque sin fotos no solo se puede convertir en un caso civil, sino en uno criminal. Cuando son más de tres cheques de $500 es un delito grave y aquí hay tres cheques", dijo.

Además, manifestó que Del Valle devolvió el dinero a la Compañía de Turismo el día después que fue radicada la demanda.

Puerto Rico with a Purpose (PRwaP, por sus siglas en inglés) demandó el pasado el 9 de febrero a la exreina de belleza por incumplimiento de las obligaciones contractuales, cobro de dinero y daños y perjuicios ascendentes a no menos de $2,725,000.

La demanda puso en jaque la celebración de la final de Miss Mundo que está próxima a celebrarse en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 16 de marzo.

En consecuencia, expresa la demanda, “Reignite en en octubre de 2021 contrató y acordó transferir a Puerto Rico with a Purpuse, una compañía de responsabilidad limitada de beneficio social de Puerto Rico, todos los fondos de patrocinio, tanto gubernamentales como privados, incluyendo los reembolsos del gobierno que Reignite iba a recibir en relación al concurso. A cambio, un socio de PRwaP, acordó adelantar los fondos necesarios para llevar a cabo el concurso”.

El documento establece que la corporación liderada por Del Valle recibió tres patrocinios gubernamentales que suman $1,225.000.

“Sin embargo, Reignite cometió fraude cuando entregó estos cheques a PRwaP, ya que no tenía intención de pagar estos fondos a PRwaP. Reignite ordenó de inmediato a su banco que detuviera el pago de estos cheques, y los cheques fueron rechazados cuando PRwaP los depositó”.

En el reclamo al tribunal, PRwaP advierte que “los daños que está causando y puede continuar causando Reignite a la parte demandante serían irreparables, ya que el no poderse celebrar la final del concurso Miss World 2021, constituiría un daño irreparable para la parte demandante, para las concursantes que representan otros países en el mundo…”.

Añade que la supuesta retención de estos fondos, pudiera ocasionar “la posibilidad de perder servicios necesarios de varias entidades y de personas para poder llevar a cabo la final del concurso”.

Cabe destacar que la final estaba pautada para el pasado 16 de diciembre. Sin embargo, un brote de covid-19 entre las candidatas y el personal, obligó a su posposición el mismo día del evento. Al momento, se ha informado que solo las 40 semifinalistas estarían viajando a Puerto Rico.

PRwaP informó que ofreció un acuerdo a la parte demandada, “que había sido en principio conversado”, pero fue rechazado.

En consecuencia, solicita el pago de los $1,225,000 correspondiente a los tres cheques en controversia, así como una cantidad no menor a $1,500,000 por daños y perjuicios. También “una suma razonable” por el pago de abogados, costas y gastos del litigio.

En declaraciones escritas a EL VOCERO, el pasado 11 de febrero la Compañía Turismo de Puerto Rico confirmó que recibió el reembolso En declaraciones enviadas a este diario, la Compañía de Turismo (CT) de Puerto Rico confirmó que “recibió un reembolso de parte de la organización Reignite Puerto Rico por la cantidad que había sido desembolsada previamente, como parte del acuerdo de auspicio establecido para apoyar la celebración del certamen Miss Mundo en la Isla”.

La vista está citada para el 23 de febrero en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.