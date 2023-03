Uno de los integrantes de la agrupación CNCO compartió con sus seguidores el delicado momento que atraviesa en su vida.

El boricua Zabdiel de Jesús descubrió recientemente que su bebé de 2 meses de nacida realmente no es su hija.

“Resulta que hace no sé cuánto tiempo, hace un ratito, me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña. So, en verdad, no soy padre, no soy papá”, reveló el cantante de 25 años.

La niña Luz De Jesús nació el 5 de noviembre de 2022.

“Y na, fue algo que me disfruté muchísimo mientras lo que duró, me lo gocé. Dentro de toda la loquera me lo gocé muchísimo. Es un capítulo que estoy dejando atrás en mi vida. Quería dejárselos saber...”, añadió de Jesús al agradecer el apoyo de su fanaticada cuando anunció sorpresivamente que se convertiría en padre.

Por otro lado, la madre de la bebé, la cantante italiana Talitha Ghetti reaccionó a los resultados de paternidad a través de un story en su cuenta de Instagram.

“Quiero que sepan que yo nunca traicioné a Zabdiel. Antes de conocerlo a él yo estaba saliendo con otro muchacho de Puerto Rico y cuando nos enteramos de que yo estaba embarazada siempre supimos que había una mínima posibilidad que no era de él, por eso después del nacimiento decidimos hacer un test”, explicó a sus seguidores.

Asimismo, Ghetti indicó que la noticia fue un “shock para todos” y agradeció al boricua y a su familia por el cariño hacia ella y su bebé.