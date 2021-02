NUEVA YORK - Chadwick Boseman recibió dos nominaciones póstumas de los 27 edición de los Screen Actros Guild Awards (SAG), mientras que el drama familiar coreano-estadounidense Minari y el drama de Spike Lee sobre Vietnam Da 5 Bloods estuvieron entre los nominados a mejor reparto.

Los nominados, revelados en Instagram Live, diferían notablemente de las nominaciones al Globo de Oro anunciadas el día anterior. Mientras que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood rechazó las películas con elencos en su mayoría no blancos en sus premios principales, el gremio de actores nominó una lista sorprendentemente más diversa de nominados para su premio principal, el mejor elenco.

Para el mejor conjunto están "One Night in Miami" de Regina King, sobre una reunión de 1964 de cuatro íconos negros; la adaptación de August Wilson " Ma Rainey's Black Bottom "; "Minari" de Lee Isaac Chung; "Da 5 Bloods" de Lee y el drama judicial de los años 60 de Aaron Sorkin " The Trial of the Chicago 7 ".

Todas esas películas, excepto la de Sorkin, fueron pasadas por alto por los Globos.

"Minari", ambientada en Arkansas, pero con un diálogo mayoritariamente coreano, incluso fue declarada inelegible para el premio principal de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, mejor película dramática.

Pero los Premios SAG se consideran un barómetro mucho mejor para los Premios de la Academia. Los actores representan el mayor porcentaje de la academia de cine. Por lo general, el eventual ganador del Oscar a la mejor película fue nominado previamente al mejor reparto por los premios SAG, aunque "Green Book" y "The Shape of Water" fueron dos excepciones recientes. El año pasado, "Parasite" de Bong Joon Ho ganó el máximo honor del SAG (y se convirtió en la primera película no inglesa en hacerlo) antes de triunfar en los Oscar.

Ese campo de nominados dejó fuera a un par de favoritos en el drama de la época dorada de Hollywood de David Fincher "Mank" (que encabezó los Globos con seis nominaciones) y la road movie occidental de Chloe Zhao "Nomadland". Las estrellas de cada uno, Gary Oldman en "Mank", Frances McDormand en "Nomadland", fueron nominadas por el gremio de actores.

Boseman, quien murió el pasado agosto a los 43 años, fue nominado no solo por su actuación principal en "Ma Rainey's Black Bottom", sino también por su papel secundario en "Da 5 Bloods".

En un tema ya recurrente para un año cinematográfico en el que muchos cines estaban cerrados, Netflix lideró todos los estudios. Contaba con 30 nominados en total, aproximadamente el triple del competidor más cercano.

Los premios SAG se llevarán a cabo casi tres meses más tarde este año, el 4 de abril. Después de posponerse debido a la pandemia hasta el 14 de marzo, los SAG volvieron a moverse cuando los premios Grammy también tomaron esa fecha. Los Oscar no se celebrarán hasta el 28 de abril. Los nominados, que se anunciarán el 15 de marzo, aún están a más de cinco semanas.