Puerto Rico podría convertirse en la nueva sede del certamen Miss World por varios años, tal como Sanya, en China, lo ha sido durante casi una década, reveló ayer a EL VOCERO Stephanie del Valle, Miss World 2016.

La decisión dependerá de cómo transcurra el concurso en la Isla y si llega a cumplir con las expectativas de la organización de Miss World.

"Queremos que Puerto Rico sea el nuevo Sanya para la organización de Miss World. Sanya ha sido el país anfitrión de Miss World por ocho años. Queremos que Puerto Rico, por muchos años, pueda recibir a las candidatas, y que cada vez que vengan tengan una experiencia diferente, pero igualmente maravillosa", adelantó Del Valle a este diario.

La exreina de belleza, quien se encuentra en la Isla junto a la actual soberana, Toni Ann Singh, indicó que durante varios años insistió con la organización para que Puerto Rico fuera considerado como sede. La jamaiquina estaba supuesta a entregar su corona el año pasado, pero, debido a la pandemia del covid-19, el certamen fue pospuesto. De este modo, la beldad jamaiquina conservará el título hasta el 16 de diciembre, cuando se efectúe la 70ma edición de Miss World, en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.

“Tenemos esta oportunidad de hacer la mejor final de Miss World que han tenido en estos 70 años porque va a tener el sabor latino, esa cosa que nos hace únicos, el calorcito (nuestro), ese cariño, ese entusiasmo, esa alegría”, indicó Del Valle.

La puertorriqueña, que después de completar su reinado fue nombrada embajadora de la fundación Belleza con Propósito, ha estado a cargo de las negociaciones relacionadas con la celebración del concurso en la Isla, que albergará cerca de 120 candidatas y su emisión en vivo, se estima será vista por 2 billones de personas.

“Ahora (estoy entrando en un rol) como empresaria, y es bien interesante y nuevo para mí. Me llena de mucha alegría porque yo he sido la que ha estado encargada de todas las negociaciones con el gobierno y con la organización, con los ‘venues’, los hoteles, obviamente, con mi equipo, pero yo he sido la cabeza de eso”, detalló.

Actualmente, Del Valle junto a otros miembros de la organización Miss World se encuentran en el País en búsqueda de las potenciales locaciones que servirán de escenario para las diversas actividades del certamen.

“La organización está bien entusiasmada porque quiere buscar todos los ‘venues’ donde saben que las van a disfrutar al cien por ciento, y que Puerto Rico resalte y pueda brillar de una manera diferente. No solamente vamos a estar en el área metro o solo en San Juan enseñando las cosas que todo el mundo ya conoce. Queremos que a Puerto Rico todo el mundo lo conozca como destino y todo lo que tiene que ofrecer, desde nuestras playas hasta nuestras montañas, nuestra gastronomía, cultura y folclor”, detalló.

“Estoy loca porque empiece (el certamen), que ya lleguen las candidatas y que ya estén todas en redes sociales hablando de Puerto Rico”, añadió Stephanie.

Por otro lado, dijo desconocer si las responsabilidades que le han delegado con relación al evento responden a la posible oferta de un puesto de mayor liderato dentro de Miss World. Más bien, lo atribuyó al sentido de familia que ha desarrollado con la entidad.

"No hemos conversado nada de eso. Yo creo que ellos quieren ver qué más yo tengo para ofrecer a la organización. Ya yo enseñé cómo yo podía cumplir con mis responsabilidades como Miss Mundo, como embajadora de Belleza con Propósito, y ahora en esta nueva etapa", puntualizó.

“La organización de Miss Mundo es como mi familia. Ellos lo que quieren es verme brillar y verme hacer cosas que me llenan de mucha alegría, y hasta ahora, esto me llenando de mucha alegría y entusiasmo porque es una industria que no sabía que me interesaba tanto”, admitió.

Extenso reinado

De otra parte, Singh, Miss World 2019, quien vista Puerto Rico por primera vez, dijo sentirse como en casa por el parecido que tiene la isla con su natal Jamaica.

"La comida, la gente, el calor de la gente, su amor, incluso la música, es muy similar. Entiendo que la diferencia más grande, si alguna, es simplemente el idioma, pero adoro que sonamos igual en nuestra alegría, en nuestra tristeza… Decidí que Puerto Rico será mi segundo hogar", indicó.

Su reinado ha sido el más largo en la historia del certamen, con dos años, que se habrán cumplido al entregar corona en diciembre. Si bien la experiencia ha sido distinta de cómo la imaginó, se expresó satisfecha con lo logrado en su proyecto de Belleza con Propósito, donde empodera a niñas y mujeres de todo el mundo.

“No fue decepcionante, pero si un poco triste no poder estar físicamente en las comunidades llevando nuestro mensaje a través del proyecto de Belleza con Propósito en esos países. Pero por el otro lado, tuve más tiempo para reconstruir las relaciones familiares, pasar más tiempo con mi mamá, así que pienso, que en todo hay una bendición que encontrar, y yo definitivamente, encontré la mía”, resaltó.