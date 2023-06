Los premios Tony arrancaron el domingo con un preestreno cargado de imprevisibilidad después de que la huelga de guionistas de Hollywood dejara sin guion a la noche más importante de Broadway.

La entropía se ha colado en lo que suele ser una noche optimista, segura y entrañable. La huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ha dejado la noche más importante de Broadway para responder a la espontaneidad en un nuevo escenario lejos del distrito teatral.

"Esta noche no hay guion, queridos", advirtió la presentadora Ariana DeBose a los asistentes. Reveló a la multitud las únicas palabras que se verán en el teleprompter: "Por favor, terminen".

Julianne Hough y Skylar Astin presentaron un programa previo en Pluto TV a las 6:30 p.m. hora del Este. A continuación, el dúo se lanzó al evento principal de tres horas conducido por Ariana DeBose en CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. hora del Este.

El domingo se entregarán un total de 26 premios Tony por una temporada que contó con 40 nuevas producciones: 15 musicales, 24 obras de teatro y un compromiso especial durante la primera temporada completa tras la pandemia.

El primer premio de la noche fue para "Kimberly Akimbo", que ganó el galardón a la mejor partitura por Jeanine Tesori y David Lindsay-Abaire.

"¿Dónde miramos?" dijo Lindsay-Abaire. "Por favor, apoyen a la WGA por todo lo que están luchando".

Broadway tuvo obras muy serias esta temporada, como las nuevas obras "El coste de la vida" y "El corredor de la cometa" y las reposiciones de "Topdog/Underdog" y "Muerte de un viajante", dirigidas por Wendell Pierce. También fue bien recibida la reposición de "Parade", sobre el linchamiento de un empresario judío protagonizado por Ben Platt.

La temporada también contó con un elemento fantástico en una adaptación del libro "La vida de Pi", una sátira en "La obra de Acción de Gracias" y pura tontería en "Shucked" y "Peter Pan se equivoca".

"Some Like It Hot", adaptación musical de la clásica comedia de travestis protagonizada por Tony Curtis y Jack Lemmon, llega a la noche con 13 nominaciones a los premios Tony. En la lucha por el primer puesto se enfrenta a "& Juliet", que reinventa "Romeo y Julieta" y añade algunos de los mayores éxitos pop de las últimas décadas, "New York, New York", que combina a dos generaciones de la realeza de Broadway en John Kander y Lin-Manuel Miranda, y "Shucked", una comedia musical ligera repleta de juegos de palabras sobre el maíz.

El musical favorito de la crítica, "Kimberly Akimbo", con Victoria Clark en el papel de una adolescente que envejece cuatro veces más rápido que la media humana, completa la categoría de mejor musical.

En la categoría de mejor obra nueva compiten "Leopoldstadt", de Tom Stoppard, que explora la identidad judía con una historia intergeneracional, y "Fat Ham", de James Ijames, adaptación de "Hamlet", de Shakespeare, ganadora del Premio Pulitzer y ambientada en la barbacoa de una familia negra en el Sur moderno.

El resto de la categoría lo componen "Ain't No Mo'", la obra de corta duración pero aplaudida por la crítica del dramaturgo y actor Jordan E. Cooper, "Between Riverside and Crazy", de Stephen Adly Guirgis, ganadora del Premio Pulitzer, y "Cost of Living", historias paralelas de dos cuidadores y sus respectivos pacientes.

Las respuestas a algunas preguntas intrigantes están pendientes: ¿Podrá Audra McDonald ("Ohio State Murders" ) ampliar su récord como actriz más galardonada en la historia de los premios Tony? ¿Se convertirán J. Harrison Ghee ("Some Like It Hot") o Alex Newell ("Shucked") en la primera persona no binaria en ganar un Tony de interpretación? (El año pasado, el compositor y guionista de "Six" Toby Marlow se convirtió en el primer ganador no binario).

Está previsto que actúen los repartos de "Camelot", "Into the Woods", "& Juliet", "Kimberly Akimbo", "New York, New York", "Parade", "Shucked", "Some Like It Hot" y "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street".

Además, Joaquina Kalukango -ganadora del Tony del año pasado a la mejor actriz principal de musical- cantará, al igual que los repartos de "A Beautiful Noise" y "Funny Girl". Esto significa que habrá muchas estrellas, desde Josh Groban a Lea Michele.

Todo tendrá lugar en el United Palace Theatre, en el barrio de Washington Heights de Manhattan, un nuevo lugar para la ceremonia, a muchos kilómetros de Times Square y del distrito de los teatros.

