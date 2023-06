La presión constante y la lejanía de lo que se considera su lugar seguro, son factores que pudieran incidir en que artistas de reconocimiento internacional experimenten cambios en su salud mental, según el psicólogo Héctor Coca.

Recientemente, el cantautor español Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales que no se encontraba bien.

“Estoy triste y cansado... A veces no quiero ni estar… Estoy trabajando para que se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, publicó en Twitter el artista de 54 años.

Desde la perspectiva clínica, Coca entiende que cuando una persona batalla con la depresión, si fuese el caso del cantautor, ventilarlo en redes sociales no es lo adecuado, aunque de primera instancia pareciera lo contrario.

“La depresión es una condición de salud mental que requiere ir a un psicólogo, no a las redes a estar despotricando. Hay gente que dice que habla en las redes o habla con un amigo o con el mismo terapeuta sin tener herramientas y se siente bien en el momento porque se descomprime emocionalmente, pero no. En realidad, no está bien, porque no está trabajando la condición y eso es una confusión bien común que hay en esto de manejar la salud mental… Tenemos que ir al psicólogo, porque seguimos teniendo una condición de salud mental que es multifactorial”, precisó el psicólogo.

Coca describe la depresión como “una manifestación patológica de lo que es, una emoción natural que se llama la tristeza”, que puede ser desarrollada por pérdidas, uso de drogas y alcohol, viajes continuos de trabajo, entre otros factores. Algunos de los síntomas de la depresión incluyen estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño y concentrarse, cambios en el apetito, cansancio, sentimientos de inutilidad, movimientos lentos o rápidos, inactividad, pensamientos de muerte o suicidio y pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz.

La naturaleza del trabajo como posible detonante

En el caso de los artistas, los constantes viajes y mantenerse alejados de seres importantes en su vida, pudieran ser detonantes para condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad, entre otras.

Figuras como Jencarlos Canela, Amaia Montero, Angelina Jolie, Jim Carrey y Robin Williams (1951-2014), quien se suicidó, han compartido públicamente su batalla con la depresión y se han alejado de la vida pública para priorizar en su salud mental.

“Los seres humanos no estamos diseñados para los cambios continuos, así que eso influye en la depresión. Lo otro es la presión… Esta gente tiene que mantenerse produciendo a un nivel bien alto y tienen una presión de todas partes para mantenerse y que lo próximo que hagan sea tan exitoso como lo anterior. Esto provoca estrés prolongado, que al final explota en alguna crisis física o psicológica, como la depresión… Los artistas se acuestan y se levantan y es concierto tras concierto. Cuando vienes a ver, están viviendo día a día y la visión de futuro, la visión de metas a largo plazo, la visión de bienestar prácticamente no está. Esa distorsión de pensamiento es un elemento importante en la depresión. La visión del futuro se distorsiona”, subrayó Coca a EL VOCERO.

La importancia del tratamiento

El psicólogo insistió en que la solución no es ventilarlo en redes sociales. De hecho, asegura que según estudios de Harvard quienes tienen más de siete redes sociales están propensos a padecer de depresión por las expectativas de éxito que provocan. Por eso entiende que, aunque las personas recurran a alguien de confianza, lo mejor siempre será buscar la ayuda de un profesional.

Y precisamente es lo que recomendó a la voz de Corazón Partío, buscar tratamiento y “dejar de estar viendo a quién le cuenta para sentirse bien”.

“De toda la gente que le escribe y lo que él habla, yo no oigo en ningún momento que la palabra tratamiento salga. Pues mire, usted tiene una condición, esto tiene que tratarse como si tuvieras la piel abierta por una infección… Ten tu terapeuta que te va a ayudar a decirte, vamos a bregar con esto, vamos a hacer cambios con lo otro, vamos a protegernos de esta manera. Vas a sacar este tiempo específico, descompresión emocional”, remarcó Coca.

En Puerto Rico, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) registró en 2022 el total de 225,626 llamadas a la línea PAS (1-800-981-0023), que opera los siete días de la semana, las 24 horas y ofrece ayuda a los ciudadanos con comportamiento suicida, seguido de otros problemas de salud mental como: depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Hasta abril de este año han atendido 103,317 llamadas, de las cuales 5,116 han sido de personas con comportamiento suicida.

Según el administrador de Assmca, Carlos Rodríguez Mateo, en Puerto Rico el promedio anual de suicidios es de 294.

