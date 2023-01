El actor colombiano Daniel Arenas se disculpó públicamente con su pareja, la modelo Daniela Álvarez, tras el beso que se dio con la presentadora puertorriqueña Adamari López en el programa televisivo Hoy Día, que se transmite por Telemundo.

Arenas compartió un vídeo a través de sus redes sociales para aclarar el asunto que ocurrió la semana pasada, en el que recrearon el beso de los actores Aylín Mujica y Arturo Carmona en medio de un reto en La Casa de los Famosos.

“Va a ser la primera vez que lo hable y la última vez que lo hable, y lo quiero decir porque me nace, no porque me lo pidieron…”, dijo sobre la situación que dio de qué hablar.

Mencionó que las presentadoras pidieron y “volvieron a insistir” en que se recreara la escena.

“En ese momento, y se los digo de todo corazón y no tengo ningún problema en decirlo porque el que nada debe nada teme y yo no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla, porque seguramente muchas veces me vi en personaje, pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan achantado y como tan fuera de onda por así decirlo”, expresó el famoso.

Agregó que “en ese momento, no me pregunten por qué, se le ponen a pasar mil cosas por la cabeza, es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto, obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije 'yo qué hice'".

Asimismo, entendió que actuó mal, ya que resolvió el asunto “de una manera equivocada” porque no estaba en su rol de actor.

"Yo simplemente era un presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show. Entonces la manera de resolver era decir 'a ver, no, chicas, yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie' o 'yo no estoy en La Casa de Los Famosos, no tengo por qué hacerlo'. Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado, verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es", añadió.

En tanto, expresó que "me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo que somos humanos y nos podemos equivocar".