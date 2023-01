El exintegrante del dúo del género urbano “Las Guanábanas”, Jorge Berríos”, reveló un difícil episodio en su vida que casi lo lleva a la muerte.

Esto, en una entrevista con el pastor Héctor Delgado, compartida en la cuenta de Facebook de Molusco Clips.

“Yo le decía al Señor que me ayudara, pues yo sabía que yo estaba mal y que con mis fuerzas yo no podía, que ya yo había intentado todo y era imposible. Cuando yo estaba solo, le decía ‘Señor, ayúdame tú’”, expresó.

Fue un 24 de enero, hace cinco años, cuando llegó a su hogar luego de tomarse unas pastillas y un trago que “muchos jóvenes se beben y muchos han muerto”.

Ese día, contó que “me meto a bañar y empiezo a sentir mi cuerpo raro, como que se estaba poniendo débil y comienzo a vomitar… No podía parar de vomitar y trato de llamar a mi hija, pero la voz no me salía, no podía hablar. Dios estaba tratando conmigo en ese baño, lo que yo le había pedido que me ayudara, me estaba ayudando, pero yo no lo veía…”.

Cuando logró salir del baño, vio a su hija pequeña y solo le pidió un abrazo y le dijo lo mucho que la amaba. Luego, cayó postrado en su cama.

De inmediato, su esposa, quien no estaba en su casa, lo estaba tratando de llamar, pero no le contestaba, por lo que la madre de sus hijas se dio cuenta de que algo no estaba bien.

La esposa del excantante del género urbano llamó a una de sus hijas y le dijo “ve al cuarto que tu papá no coge el teléfono, algo anda mal”.

Berríos detalló que cuando una de sus hijas lo vio, pensó que estaba durmiendo, pero la esposa le insistió que lo despertara.

Asimismo, narró que en ese momento, la menor observó que “de mi estómago o de mi pecho se levantó algo bien feo; ella dice que cuando entró al cuarto sintió algo bien feo…”.

Su esposa llegó a su casa y se dio cuenta “de que yo estaba totalmente morado. Me toca y me siente tieso y frío, así que decidió llamar al 9-1-1. Los paramédicos le dijeron ‘tíralo al suelo porque si no se va a morir’. Ese fue el proceso de Dios estaba usando para llamar mi atención”.

Al llegar, los paramédicos confirmaron que Berríos llevaba 20 minutos muerto.

En medio de este suceso, una de las hijas decidió ir a su cuarto a orar. “Era mi último recurso. Era lo último que yo podía pensar que podía ayudar en ese momento. Ya yo sabía que había un Dios y yo necesitaba alguien que me dijera que todo iba a estar bien…”, dijo la joven a Delgado. Cuando su padre abrió los ojos sentí “gozo. Estaba impactada…”.

Mientras, Berríos se mostró agradecido con Dios porque “si no fuera por su misericordia, un día como hoy yo tuviera cinco años muerto… Fuera otra historia, no estuviera aquí. Y conozco muchos amigos que no están aquí para contar esto. Por esto yo tengo esta urgencia de predicar este evangelio”.

“No importa que tan bajo nosotros hayamos caído, no importa cuántas veces le hemos dado la espalda, la realidad es que Él siempre está ahí con los brazos abiertos para sanar nuestras heridas, para restaurarnos y levantarnos de nuevo”, concluyó.