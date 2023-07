En 2010, recién proclamada ganadora de un Grammy, Taylor Swift lanzó "Speak Now", su tercer álbum de estudio y el primero en el que no colaboró ningún compositor.

Ahora, 13 años después, está de vuelta. "Speak Now (Taylor's Version)", publicado el viernes, es la tercera entrega de los seis álbumes que Swift tiene previsto regrabar. Los álbumes Taylor's Version, impulsados por la venta de su primer catálogo por parte de su mánager musical Scooter Braun, representan el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y el uso que se hace de ellas, una filosofía adecuada para "Speak Now", un disco compuesto exclusivamente por su propia voz.

En preparación de "Speak Now (Taylor's Version)", The Associated Press se puso en contacto con estudiosos de Taylor Swift para hablar de todas las formas en que los oyentes pueden y deben pensar sobre el lanzamiento.

DE LA ADOLESCENCIA A LA EDAD ADULTA

Antes de que "Speak Now" se convirtiera en "Speak Now", el título provisional era "Enchanted", en honor a la poderosa balada del mismo nombre. Sin embargo, el presidente de la discográfica de Swift en aquel momento, Scott Borchetta, director ejecutivo de Big Machine Records, le dijo que dejara atrás la iconografía de cuento de hadas y los caprichos: estaba entrando en la veintena y este LP merecía un título más maduro.

Escrito en su mayor parte entre los 18 y los 20 años, y publicado cuando cumplió 21, "Speak Now" es una colección de canciones en el precipicio de la edad adulta, de la fama, de declararse dueña de sí misma, pero que siguen tratando los temas que preocupan a un joven adulto. Hay enamoramientos ("Superman", "Sparks Fly") y rupturas agridulces ("Back to December", "If This Was a Movie"), por igual.

"Estas canciones transmiten juventud. Todo gira en torno a estas relaciones románticas. El mundo gira en torno a todo eso, que es tan típico de esa edad. Así que es interesante oír que las regrabaciones aportan una voz más madura a esas preocupaciones anteriores", dice la musicóloga Lily Hirsch, autora de "Can't Stop the Grrrls: Confronting Sexist Labels in Music from Ariana Grande to Yoko Ono".

De igual manera, Elizabeth Scala imparte un curso sobre el cancionero de Taylor Swift en la Universidad de Texas en Austin como introducción a los estudios literarios y los métodos de investigación.

"Creo que 'Speak Now' sigue en la línea de 'no tengo suficiente experiencia vital a mi madura edad de 18 años como para ofrecerte algo totalmente autobiográfico, pero voy a utilizar lo que he leído y lo que sé de otras personas'", dice sobre el contenido lírico de las canciones, que siguen consiguiendo "hacer cosas realmente bellas y coherentes a partir del desorden y la inexactitud de nuestros recuerdos."

EN CONVERSACIÓN CON SUS CRÍTICOS Y CELEBRIDADES

Un año después de que Kanye West interrumpiera su discurso de aceptación en los MTV Video Music Awards de 2009, "Speak Now" es el momento de la carrera de Swift en el que empezó a utilizar su fama como espejo de su vida interior. "Mean", un ataque a un crítico de rock, se convierte en un tratado con banjo sobre cualquier tipo de antagonismo; el blues de "Dear John" se centra en la tumultuosa relación de una joven con un hombre mayor.

"Los insultos están por todas partes en la música, y los hombres no reciben las mismas críticas por ello. Existe la idea de que, sobre todo las mujeres, deben tomar el camino correcto, poner la otra mejilla y todo eso, mientras que los hombres pueden salirse con la suya, y sin duda lo hacen en la música. Es una especie de doble rasero. A las mujeres se las tacha de 'maliciosas' cuando se enfrentan a un mal comportamiento, como en 'Querido John’", dice Hirsch, en referencia a "Dear John" y "Mean".

Para Scala, "la forma más aburrida de pensar en Taylor Swift es en términos de su biografía". En una reciente parada de su Eras Tour en Minneapolis, Swift pareció estar de acuerdo, tocando "Dear John" en directo por primera vez en 11 años después de pronunciar esta introducción:

"Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19 años, excepto las canciones que escribí y los recuerdos que creamos juntos. Así que lo que intento decirte es que no estoy sacando este disco para que sientas la necesidad de defenderme en Internet contra alguien de quien crees que pude haber escrito una canción hace 14,000 millones de años".

Scala ve una línea divisoria entre este álbum y sus sucesores, con "Dear John" como precursor de "All Too Well" y "Mean" como presagio de "Blank Space", una canción que parodia cómo ha sido retratada en los medios de comunicación.

HISTORIA REVISIONISTA

Gran parte de la charla en línea en torno a la regrabación de "Speak Now" se ha centrado en "Better Than Revenge", una canción pop-punk que apunta a otra mujer en lugar de al hombre que les hizo daño a ambos. Toma referencias tanto sónicas como temáticas del éxito pop-rock de Paramore de 2007 "Misery Business", una canción similar sobre el mismo tema. De hecho, en "Speak Now (Taylor's Version)", la cantante de Paramore Hayley Williams presta su voz a una canción de "bóveda", "Castles Crumbling").

En el estribillo original de "Better Than Revenge", Swift canta: "Ella es una actriz / Es más conocida por las cosas que hace en el colchón", un raro error lírico en una carrera marcada por giros poéticos ya que en la primera canción, "Mine", canta "You made a rebel of a careless man's careful daughter". En su versión de "Better Than Revenge" de 2023, la letra se convierte en "Él era una polilla a la llama / Ella sostenía las cerillas".

"Si pensamos en 2010, la retórica de avergonzar a las putas existía sin duda en películas y series. Desde luego, no es la única que lo ha hecho en esa época", argumenta Hirsch, que se apresura a señalar que Swift también ha sido objeto de vitriolo sexista.

La alteración de la canción por parte de Swift en su regrabación sigue la línea de otras estrellas del pop que han hecho lo mismo. Lizzo y Beyoncé cambiaron recientemente la letra de canciones consideradas ofensivas. Weird Al ya no interpreta sus parodias de Michael Jackson. Al Swift no interpretar "Better Than Revenge" en directo desde hace más de una década, no ha necesitado enfrentarse a esta canción en particular, de esta manera en particular.

"Estamos dispuestos a sustituir la versión antigua por las versiones de Taylor porque son réplicas exactas, tanto como pueden serlo. Si ella hace algo diferente, se convierte en una canción diferente", argumenta Scala.

EL ARTE EVOLUCIONA CON EL TIEMPO

"Desde el punto de vista de un historiador de la literatura, cuando escuchas 'Speak Now' por primera vez, solo podías fijarte en su carrera hasta ese momento: significaba algo en su línea temporal creativa. Ahora tenemos el resto de su carrera para compararlo, así que es difícil escuchar el disco de la misma manera. Puedes compararlo con la grabación anterior, pero es más profundo y rico", dice Scala.

Cada lanzamiento viene acompañado de algunos temas "From the Vault", canciones inéditas de la época de cada álbum reimaginadas para el momento actual. También ellas ofrecen una imagen más completa.

UN EJERCICIO DE AUTONOMÍA ARTÍSTICA

Más allá de todas las consideraciones musicales y culturales, el hecho es que Taylor Swift está regrabando este álbum para apropiarse de su obra, como está haciendo con tantos de sus discos, pero éste es el único álbum de su discografía que es enteramente de su propia autoría, el celebrado por su rechazo a los personajes masculinos explotadores y su poético abrazo a la niñez.

De hecho, es difícil no pensar en "Could've, Would've, Should've" de su LP de 2022, "Midnights", donde Swift canta "Devuélveme mi feminidad, fue mía primero", como una autorreflexión de su yo "Speak Now". Ese tema es una reivindicación creativa de la adolescente que escribió "Dear John" como adulta; "Speak Now (Taylor's Version)" es la reivindicación literal.

"Al ser la propietaria de estos masters, decidió retomar el control. Me encanta lo que transmite: que todos tenemos poder, que no tenemos por qué quedarnos sentados y aceptar estas situaciones, especialmente cuando se trata de nuestra propia voz", sostuvo Hirsch.