El cantante urbano Ozuna le pidió matrimonio a su pareja de ocho años y madre de sus hijos.

El cantante anunció por medio de un vídeo en Instagram, acompañado de su ahora prometida Taina Marie Meléndez y sus hijos Sofía y Juan Andrés, el compromiso.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial. No tenía tiempo y quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y lo más grande en la vida y en este tiempo tan especial que estamos pasando… las Navidades la pasamos súper, hicimos mucha rumba, vinimos aquí a celebrarlo y pues, le pedí matrimonio porque yo quería casarme”, expresó el Negrito de ojos claros, como se le conoce.

En su mensaje, en el que ambos brindaron con copas con champagne, agradeció a su pareja estar con él en las buenas y en las malas, así como a las personas que ayudaron a encaminarlo.

"No ha sido fácil. Han sido ocho años, casi ya, no de matrimonio, pero de noviazgo. En altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos y no solo mío porque nosotros no sabemos hasta cuando estemos en esta vida. Yo trabajo por mis hijos, por mi esposa, que son los que de verdad me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre y nunca me han abandonado", dijo el artista.

"No importa en qué momento, cuando yo no tenía nada y ahora que yo tengo le doy gracias a Gladys, a la familia de Taina, a Natalie que como quien dice me recogieron de la calle, yo estaba por ahí dando vueltas, tratando de sobrevivir y cuando tuve mi familia fue que pude yo echar pa'lante, pude pensar diferente, pude cambiar muchas cosas. Es bien difícil, la juventud, el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho que de la vida por mí, yo no sabía lo que era eso hasta después de varios años", agregó.

Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del artista, se prepara para lo que será su próxima gira mundial, que comenzará el 15 de febrero en República Dominicana, tras el lanzamiento de su disco Nibiru. Además, volverá a la pantalla grande con la segunda parte de la película dominicana Qué León, ahora bajo el título Los Leones.