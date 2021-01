Jerry Rivera Mendoza está muy enfocado en demostrar sus talentos en varias facetas del arte, principalmente la actuación y la animación.

El también hermano de Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, se encuentra emocionado por haber participado durante tres días en la grabación del especial de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, que se transmitirá hoy, sábado, de forma virtual y por Wapa TV, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

“Me siento feliz de haber formado parte de este especial. Sé lo mucho que significa para los puertorriqueños celebrar estas fiestas, las tradiciones que resaltan nuestra cultura. Nosotros somos muy orgullosos de quienes somos, de donde vivimos… Aparte de que fue una experiencia excelente, porque pude colaborar con un gran equipo de trabajo”, afirmó.

El joven aseguró que la actuación es su base, sin embargo, “me gusta todo lo de la industria. Si me dan un micrófono me pongo a animar, si me dan un libreto me pongo a actuar y si me dan un micrófono en un karaoke también me pongo a cantar”.

Rivera Mendoza reside entre Miami, Florida y Puerto Rico, porque “estoy abierto a todas las oportunidades de trabajo que se me puedan presentar aquí o allá. No te niego que me gustaría quedarme en Puerto Rico. Me visualizo en un futuro estar viviendo en una casita de campo en el centro de la Isla, después de haber cumplido todas las metas que tengo a corto y largo plazo”.

Indicó que sus padres residen en la Ciudad del Sol, porque están muy pendientes al nieto, Sebastián Barea Rivera, hijo de su hermana Zuleyka y el baloncelista José Juan Barea.

El histrión reveló que desde muy pequeño se interesó por las bellas artes, junto a Zuleyka, quien le lleva seis años y estaba involucrada en proyectos de recitales, bailes y obras.

“Fue en noveno grado que tomé mi primera clase de teatro y me di cuenta que a eso me quería dedicar el resto de mi vida. Ya cuando me gradúo de ‘high school’ me mudé a Miami y dediqué de lleno a tomar clases de actuación, talleres con profesores de renombre con Adriana Barraza, quien estuvo nominada al Oscar, con Sebastián Ligarde y con Rubén Morales, ‘coach’ de actuación en Telemundo”, expuso.

Mencionó que su intervención en Mi familia perfecta fue “de mucho aprendizaje. No es lo mismo estar en un salón tomando un taller con tus compañeros a ya entrar a un estudio a compartir escena con personas que han tenido mucha experiencia”.

Cita 1 “Compartí escena con Karla Monroig, quien es una de las querendonas de Puerto Rico y fue como mi madrina. En la telenovela fue mi madre, pero durante todo el proyecto como mi madrina. ¡Aprendí mucho con ella! Constantemente me daba consejos de cómo llevar el mensaje a la cámara”, narró.

El joven ha tomado cursos virtuales en México, pero también presenciales, algunos con profesores de Televisa.

Aunque estuvo en la piel de un villano que “al final se aflojó de corazón” en Telemundo, Jerry Rivera prefiere “los personajes buenos, los que lloran, los sufridos…”.

El boricua firmó con Luis Luyando Management, agencia dedicada al manejo de actores, presentadores de televisión y otros talentos en el mercado hispano de Estados Unidos y Latinoamérica.