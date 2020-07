Cuando Simone, el personaje de la novela de Eduardo Lalo, empieza a desvelarse como una historia de amor secreta vista desde la distancia de la literatura como tal, el profesor protagonista descubre que detrás de esta seducción literaria está una inmigrante china.

El estelar se enfrenta a una serie de mensajes con el seudónimo de Simone, dejados en su parabrisas, las pizarras, los pisos universitarios, paredes de los lugares que frecuenta, en su buzón, su contestador y hasta en su correo electrónico.

Esa es trama inicial que plantea la película dirigida por Betty Kaplan y que concluyó filmación en la Isla, con las actuaciones principales de Esaí Morales y Kunjue Li, de origen tibetano.

“Cuando era niña en el Tíbet, me mudé a Shanghai, Sichuan y Beijing, y me di cuenta que mientras te mueves mucho de un sitio a otro, no perteneces a ningún lado. Mi personaje en Simone puede ser de Puerto Rico o de California, porque te transformas y no perteneces a la comunidad china. De hecho, no perteneces a ningún lado. Se parecía a mí de muchas formas, aunque soy budista”, precisó Li en entrevista telefónica con EL VOCERO.

Desde los cinco años practica la equitación y a los diez se mudó a la ciudad para obtener una mejor educación. En esos tiempos desarrolló su talento actoral y su afición por el taekwondo hasta llegar a los 15 años, cuando fue enviada por su familia a Gran Bretaña para estudiar en la London School of Economics, donde hizo su bachillerato y maestría en relaciones internacionales. Pero más pudo su deseo por actuar.

Es conocida por la serie Peaky Blinders de la BBC, los filmes One Child, Ancient Assasins, The Return of Jack the Ripper y por The Wedding of my Best Friend. Es la segunda protagonista de Tiger Tail y se la puede ver en The Laundromat, con Meryl Streep. Su filme The Funeral, ha sido el más popular de Netflix en China.

“En la película puertorriqueña yo amo a mi profesor, me fascina y me enamoro de sus libros. Entregada más con la imaginación, me imaginé el personaje basado en mi propia experiencia. Mis padres y abuelas son muy diferentes. Aunque el Tíbet es pequeño como Puerto Rico, aquí hace mucho calor mientras que allá es muy seco. Acá no necesito humectante y me encanta la comida rica en especias, la gente es muy ‘nice’ y todo es impactante”, compartió.

Braulio Castillo, Elí Cay, Bruno Irizarry, Zoribel Fonalledas y Caterina Morino también integran la producción con un presupuesto de $5 millones y que debe estar lista para distribución en 2021.