El elenco de La Guagua Aérea, el Musical, se prepara para estrenar “una pieza histórica”, que sirve como celebración del medio siglo de Gíbaro de Puerto Rico y el 30 aniversario de la película de Luis Molina Casanova.

Gerardo Ortiz es el único del elenco del filme, estrenado en 1993, que dice presente en esta nueva propuesta, dirigida por Aidita Encarnación y que se presentará desde hoy en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce.

En esta ocasión interpreta a Faustino Román, personaje que encarnó José Luis “Chavito” Marrero (1927-2009). Ortiz sube a escena sin deseos de ser comparado con alguien que considera un maestro de la actuación, pero está claro que quiere rendir homenaje a Marrero.

“Cuando un personaje como Faustino Román fue construido tan genialmente como lo hizo Chavito, yo no me meto ahí. Yo trato de honrarlo dentro de mi experiencia. Sí, hay unos cambios propios por el musical que en la película no se dan y eso es lo que yo voy a incorporar”, anticipó el actor.

“Para mí (Chavito) es uno de los grandes maestros que tuve y que he tenido en mi carrera… Mi interpretación de Faustino no hay que compararla porque es injusto. Y no estoy tratando de zafarme de mi responsabilidad como actor, pero los personajes están ahí… Este es mi Faustino. A partir de mi experiencia como patriota que ama a este país, que respeta este país, que estoy consciente de lo que está pasando, que aún dentro de los privilegios que yo puedo tener, no me separo de la realidad que vive el pueblo y que eso no me quita que yo siga luchando, que siga señalando a quien tenga que señalar y que siga fiscalizando, particularmente al gobierno, que no está haciendo su trabajo”, remarcó.

De otra parte, el también locutor considera a Faustino “el personaje perfecto”.

“Creo que es la voz de todos los puertorriqueños que quizás no se atreven a hablar, porque no quieren ser problemáticos, entrar en discusiones, porque se acostumbraron, porque le dijeron que no pelearan y que se conformaran...Cuando alguien te dice desde el gobierno acostúmbrense, y te están diciendo que no luches, que te conformes con lo que hay. Y encima de la costumbre, te dice ‘sé agradecido porque es mejor tener un sistema deficiente que no tenerlo’. Te están diciendo, ‘no te quejes’ cuando tú sabes que no es cuestión de quejarse, es cuestión de exigir lo que un grupo de privilegiados está disfrutando y tú no, porque no estás pagando contribuciones. Si no aportara a la economía del País, me callo y acepto la mediocridad, pero como aporto, no me voy a acostumbrar y me voy a quejar todo el tiempo que quiera”, sentenció.

Se goza junte con Manny Manuel

Por otro lado, Ortiz es uno de los actores que interactúa en escena con Manny Manuel, quien hace su debut teatral en eta pieza.

“Él está muy, muy ansioso y no lo esconde. Eso es lo bueno… Le dije tú sabes que aquí el personaje que más actúa es el tuyo. Los demás tenemos un momento chévere, pero él está constantemente porque es el que está jo%, es el que jo$% al puertorriqueño, que es el equivalente a los troles de las redes sociales”, expuso.

Describió al cantante como disciplinado y comprometido con la encomienda, así como con seguir aprendiendo de la profesión.

Según Ortiz, Manny tendrá el número “más sabroso” del musical, de la recordada escena en la que a Faustino se le escapan los cangrejos del saco.

“Ese número va a hacer que la gente se pare, baile y van a sentir una experiencia como en Disney”, sostuvo.

La Guagua Aérea, el Musical, sube a escena el 21, 22, 23, 28 y 30 de octubre en el CBA de Santurce. También realizará una función escolar, el 26 de octubre. Boletos en Ticketera.