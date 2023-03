La amistad que une a Juan Vélez y Ana Isabelle hace más de diez años y que han fortalecido con varias colaboraciones artísticas, la trasladarán al escenario, como parte del musical Jesucristo Superstar, que se presenta del 31 de marzo al 2 de abril, en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Caguas.

La cantante viene de realizar seis funciones de West Side Story en el CBA de Santurce, donde interpretó a Anita, personaje que le mereció el Oscar a Rita Moreno, en la versión cinematográfica de los años 60. Ahora la artista se sacude a la boricua de Nueva York, para entrar en la piel de María Magdalena, la adúltera que Jesús salvó del apedreamiento público.

“De Anita a María Magdalena. Así comienza esta transformación… Ahora me toca encontrar esas cosas que me asemejan a María Magdalena, en el sentido de que yo siempre trato de buscar algo en mí que conecte con el personaje y también las cosas que no tienen nada que ver, pero que de alguna manera yo pueda contar esa historia y conectar con esas cualidades que a lo mejor yo no tengo y transformarme”, explicó sobre su proceso creativo quien incluye entre sus créditos los musicales Evita en el Asolo Repertory Theatre en Sarasota, el musical Off-Broadway I Like it Like That, así como In the Heights.

Vélez por su parte, asume con emoción y responsabilidad la interpretación de Jesús, figura que asegura, lo ha marcado desde niño.

“Creo que es un gran reto musicalmente hablando, porque vocalmente hay que hacer un montón de cosas. Veo que todos los personajes tienen un reto increíble, pero igual es algo muy emocionante poder interpretar este papel porque soy creyente de Jesús”, señaló el ganador de la cuarta edición de Objetivo Fama.

Los artistas habían unido sus voces en temas como Tú estás aquí y No sé si esto es amor, pero ahora, lo hacen como los personajes bíblicos y con una historia que no le es ajena, pues desde niños, aseguran, han estado relacionados con el cristianismo. Se mantienen firmes en su fe, que reconocen sin embargo, ha sido puesta a prueba en distintos momentos.

“Lo que me ha rescatado es la fe. También las personas con las que me rodeo, venir de una base sólida de creer y de manifestar. Del amor. Yo vengo de una familia que cualquier cosa que me vean negativa, deprimida o triste, o con la salud mental en un nivel un poco desgastado, inmediatamente empiezan a orar, a mandar mensajes bonitos. Lo más que me gusta es hablar con Dios directamente. (Le digo) ‘mándame algo chico, ayúdame aquí’”, destacó la vocalista, quien plasma ese sentir en el tema Gloria.

Para el intérprete, además de esa convicción, el agradecimiento es indispensable.

“Dale gracias a Dios y a la vida por todo lo que sucede, porque lo que pasa conviene también y ese es mi norte. Jesús también es mi norte”, subrayó Vélez, para quien es su segundo musical, tras Borikén, Isla de la Música, en 2017.

Los artistas adelantaron la perspectiva que aborda la producción.

“(En el musical) vemos a Jesús desde un lado más humano y cómo se relaciona con la gente de una manera más humana. Eso hace que uno quiera acercarse más y que uno quiera entender las cosas desde otro punto de vista, por lo menos a mí, ese tipo de relación de tú a tú con papá Dios, en la que me ha sacado de esos momentos de prueba, porque de alguna manera Él dice: ‘está bien, está bien, voy por ahí’ y me manda algo, me manda algo lindo, me manda el abrazo de un ser querido o me manda un trabajo que no esperaba. De alguna manera se manifiesta”, remarcó Ana Isabelle.

Los cantantes poseen experiencia previa en el teatro musical, que en los últimos dos años ha tomado fuerza a nivel local. Ambos entienden que las condiciones están favorables para que más producciones de este género teatral sigan llegando a la Isla y que los artistas emergentes no tengan que salir del País en busca de oportunidades, como en su momento hizo la voz de La Vida es Bella.

“Yo me tuve que ir porque no había mucho taller para mí aquí, o lo había, pero realmente aspiraba a hacer cosas, quizás un poquito más retantes. Creo que ahora (esas cosas retantes) se están haciendo aquí y por eso también es tan importante para mí venir a Puerto Rico, aunque no estoy viviendo aquí. Me encanta apoyar proyectos como este”, reiteró Ana Isabelle, quien se apresta a nuevos lanzamientos musicales.

Christian Pagán (Judas), Oscarito Serrano (Herodes), Braulio Castillo hijo (Pilatos), Alejandro Márquez (Caifás), Yaiza Figueroa (Annás) y Jorge Antares (Annás), para un total de 25 cantantes y bailarines que completan el elenco del musical creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que celebra su medio siglo.

Boletos para la producción de Taller Artístico de Caguas, en Ticketera.