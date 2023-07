El artista puertorriqueño Michael Cruz, se sacudió sus miedos y se atrevió a conquistar una meta que había postergado por 17 años: hacer teatro musical.

Con un bachillerato en diseño industrial y un grado asociado en teatro y baile de Carnegie Mellon University en Pittsburgh, la seguridad de su profesión como diseñador industrial, silenciaba por momentos la voz interior que le pedía a gritos que retomara su pasión por el escenario.

Vivió en Holanda, en donde dio clases de diseño industrial y estuvo a punto de realizar un doctorado, antes de regresar a Nueva York.

“No me encontraba. Había algo que me seguía llamando y llamando y llamando. Verdaderamente no sabía lo que era o no quería aceptarlo y pues, Nueva York se me hizo muy difícil, porque creo que estaba rodeado de mucha gente que estaba logrando su sueño, o sea gente en Broadway… Yo decía ‘ay, qué bonito sueño’…. Siempre estaba esa pregunta: What if I had”, estableció Cruz.

De la Gran Manzana se trasladó a Los Ángeles, donde trabajó como director de eventos para una fundación sin fines de lucro. Todo iba “bien”, pensando que había superado su amor por las artes. Sin embargo, fue la pandemia del covid-19 en 2020, la que le inyectó una determinación desconocida.

“Decidí renunciar al trabajo durante el covid, que es como que la locura más más loca que he hecho… Me acuerdo haber llamado a mis papás y darle la noticia y me dijeron: ‘tú estás loco, ¿qué tú estás haciendo? ‘Y yo les dije que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Yo no tenía ningún plan”, admitió.

Junto a un par de amigos comenzó a escribir una serie de televisión y tiempo después se mudó a Irlanda, desde donde continúa el proyecto.

“Hace como un año y medio, empiezo a estirar de nuevo, como que mi cuerpo empieza a decirme: ‘empieza a ver si puedes todavía’. A mí me daba miedo bailar de nuevo, porque yo decía ‘yo nunca voy a bailar como cuando yo tenía 21, ahora tengo 38’… Llevo un año ‘training again’, entrenando, entrenando, entrenando, estirando, entrenando, estirando, comiendo mejor, meditando, como que tratando de aclarar mi mente y mi cuerpo…. Me dije: ‘I want to do something’…”, recordó el artista.

En internet vio una convocatoria de audiciones para el musical West Side Story, bajo la producción de Gorey Musical Society. Aunque había pasado la fecha límite, solicitó hacer la prueba y se lo permitieron. Audicionó un domingo y al día siguiente ya era Bernardo, hermano de María, la protagonista.

Volvió a empezar

“Empecé a llorar verdaderamente porque nunca pensé que esto me iba a pasar de nuevo... Yo había enterrado ese muerto hace tiempo, pero como que me dio una esperanza. Lo reviví de nuevo y dije ‘ahora sí lo voy a hacer. Déjame ver si puedo hacerlo. Déjame ver si me queda todavía. Déjame ver si lo que siento verdaderamente es real’, porque quizás, pues uno lo intenta y sale mal y pues dices ‘ok, por lo menos lo traté’”, recordó con emoción el nacido en San Juan.

Reconectar con el escenario y el arte lo llevó a aprender a bailar desde cero. El director Stepehn Acton, lo acompañó en el proceso, sobre todo en “aprender a creer en mí”.

Durante los ensayos, se lastimó la espalda a tres semanas del estreno. Por un momento pensó que todo saldría mal y no podría continuar en la pieza, pero el día antes del debut, culminó el periodo de descanso ordenado por el médico.

A una semana del estreno, fue nominado a siete premios de la Association of Irish Societies (AIMS), conocida como la versión irlandesa de los Premios Tony. El boricua se alzó con la estatuilla a Mejor actor de reparto.

“Me cambió el mundo, no porque me ayudó a creer en mí, porque ya desde que me monté en el escenario sabía lo que podía hacer, y empecé de nuevo a creer en mí. Pero me cambió el mundo en el sentido de que quizás lo pueda hacer profesionalmente y que pueda hacerlo, sea donde sea, no importa donde esté. No tengo que estar en Los Ángeles para hacer esto. Y ahora tengo mucho más empuje”, subrayó.

Sueña con regresar

Cruz lleva casi dos décadas fuera de Puerto Rico, pero no pierde la esperanza de regresar a su patria para hacer teatro. A distancia se emociona al hablar sobre la evolución de la industria artística boricua, sobre todo, en el teatro musical.

“Creo que Lin-Manuel Miranda tiene mucho que ver con eso. Al llevar a Hamilton inspira a muchas generaciones, mucha gente joven que piensa mira, esto es posible… Si yo hubiese tenido eso a los 17, me hubiese atrevido un poquito más, porque uno ve el ejemplo más clarito, más cercano”, añadió.

Cruz se prepara para ser parte del elenco principal de Rent, bajo la dirección de Acton, también en Irlanda.

