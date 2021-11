Durante el día, el Teatro Ambassador luce como el mismo lugar de encuentro entre un sinnúmero de actores puertorriqueños y su público. Pero cuando cae la noche, la sombra de las cajas y equipos que se traslucen a través de las puertas de cristal, anuncian que el telón cayó por tiempo indefinido en este espacio.

La estructura, localizada en el 1114 de la avenida Ponce de León, en Santurce —que durante 16 años permaneció alquilada por el productor Luisito Vigoreaux— pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Vigoreaux resolvió entregar la propiedad a su dueño el año pasado, tras las pérdidas económicas que le significaron los daños causados al edificio por el huracán María en 2017 y al no conseguir levantar su proyecto teatral y de negocios cuando se decretó la pandemia de covid-19.

“María fue un desastre, y como el dueño del edificio es la AEE, yo no cualifiqué para ninguna de las ayudas (económicas) de María porque tú tienes que ser el dueño para poder reclamar. Entonces, después vino la pandemia y, ¿qué yo iba a hacer? Yo le arreglé unas cosas, pero (el negocio) no se levantó. Lo que hice fueron tres o cuatro cositas, y no tuvieron buena respuesta del público”, admitió Vigoreaux a EL VOCERO.

“A mí me costaba entre $180,000 a $200,000 al año operarlo. Cuando vino la pandemia, yo dije: ‘No me voy a gastar $200,000 más, después de lo que boté por María’... porque yo me quedé con una deuda de $300,000 de las mejoras de María, y la AEE nunca la negoció conmigo porque ellos han estado atrás desde María para acá. No estoy molesto con ellos porque, como yo decía, ¿quién me iba a atender en la AEE después de María cuando ellos tienen a todo el País sin luz? No era una prioridad”, detalló.

Fue fábrica y cine

Antes de convertirse en sala teatral, el edificio fue una fábrica de losetas de estilo portugués y posteriormente, un cine. Cuando Vigoreaux lo alquiló en 2004, ya era un teatro, que revitalizó con un nuevo diseño, para el cual trajo expertos de Broadway. Desde allí, Luisito no solo operaba la sala —que reinauguró ese mismo año con la pieza ¿Quién mató a Héctor Lavoe?, protagonizada por Raulito Carbonell— también corría todo su negocio.

“Yo hice de este espacio otro concepto. No se puede ver solo como un teatro, esta era mi industria. Yo lo usaba también para grabar cosas de televisión; se hacían también vídeos musicales. Acuérdate que yo impacto todas las áreas de la industria (del entretenimiento). Tenía mis oficinas abajo. Tenía mi estudio de televisión abajo para grabar la cocina y los programas que yo les vendía a los canales. Para mí era perfecto”, abundó.

Al entregar el edificio a la AEE, se llevó la mayoría del equipo y las pertenencias, y dejó solo algunas cosas que podían ser negociables, como las butacas del segundo piso, los acondicionadores de aire, mesas, sillas, y barras de luces, entre otras.

En la actualidad, las instalaciones son utilizadas por la corporación pública, y se desconoce si hay planes de alquilarlo nuevamente en el futuro cercano o si hay interesados en retomar el espacio para propósitos artísticos.

Reacciona la AEE

“El Teatro Ambassador, localizado en Santurce, es parte de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y actualmente es utilizado por el área operacional administrativa”, confirmó a EL VOCERO Brenda Quijano, portavoz de la corporación, en declaraciones escritas. Quijano no ofreció más detalles sobre el uso que se le da a la propiedad.

Vigoreaux, por su parte, no mostró interés en retomar la operación del Ambassador, pues se mantiene enfocado en continuar desarrollando su proyecto Date un palo con Luisito, lanzado a principios del encierro provocado por la pandemia.

La iniciativa —que comenzó con publicaciones de tragos confeccionados desde la casa del también animador— obtuvo gran acogida del público desde su inicio, así como de la industria de bebidas alcohólicas.

Vigoreaux también es vicepresidente de mercadeo de la compañía Synergi Partners, dedicada a gestionar créditos e incentivos federales para la recuperación de negocios afectados por desastres.

Afirmó que si quisiera volver al teatro le resultaría más costo efectivo hacer una gira por diferentes municipios y alquilar los espacios.

“Ya no estoy en la misma actitud de antes de dedicarle tanto a un solo proyecto”, aseguró.

“Fue una etapa. Ahora, yo entré en lo digital, que es bien ‘busy’ (ocupado). Tú trabajas el triple de lo que trabajas para la televisión regular. Trabajas 24/7”, resaltó.