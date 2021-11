A poco menos de un año de haber sufrido un accidente doméstico por el cual casi pierde el ojo izquierdo, el comediante puertorriqueño Alfonso Alemán afirmó que, aunque la recuperación es lenta e inestable, ya comienza a ver reflejos.

El creador de El Guitarreño incluso, se tomó con humor el hecho de que no puede ver por ese ojo.

“Fíjate, estoy muy bien, porque para lo que hay que ver en Puerto Rico con un ojo me da… me da y me sobra”, bromeó en entrevista con EL VOCERO.

“Me siento muy bien. Estoy positivo”, afirmó luego en un tono más serio.

En febrero pasado, Alemán retomó su participación en el programa Pégate al Mediodía (Wapa TV) luego de dos meses fuera, como resultado del accidente. Durante ese periodo, fue operado en tres ocasiones, luego de que el 11 de diciembre de 2020 un disco de carburo le provocara heridas en la frente, cerca del lagrimal, cerca de la nariz y dos laceraciones en el ojo izquierdo.

Los hechos ocurrieron cuando el también creador de Viroldo intentaba cortar una pieza de aluminio y la herramienta cayó al suelo, y en lugar de apagarse por seguridad, como se suponía, se partió entres pedazos que impactaron parte de su rostro.

De vuelta a la "normalidad"

Actualmente, el artista lleva su vida con “normalidad”, a pesar de que solo puede ver con un ojo, que se aprecia un poco más cerrado, según explicó, debido a la presión ocular.

“Yo guío (carros), y motoras también. No se lo digas a Gilda (Santini). Puedo hacerlo todo bien; ahora, todo un poquito más complicado. Ahora tengo más precaución cuando guío, pero ya, por lo menos, veo reflejos de este lado, y eso me ayuda mucho porque, ahora, al ver el reflejo, (me viro) y miro completo. Antes no veía nada. Estaba negro completo”, detalló.

“A veces se me aclara un poco (la vista), y como que vira. Es bien lento; la mejora es bien lenta. Voy dos pasitos pa’ alante, uno pa’ atrás, a veces doy tres, pero doy cuatro pa’ atrás. En estos días he estado bien. O sea, que yo entiendo que voy a estar bien”, abundó quien vuelve este miércoles, a las 10:00 p.m. a El Remix, de Wapa.

Alemán espera someterse a otra serie de cirugías con la expectativa de recuperar la visión por el ojo izquierdo.

“Hay unas operaciones que están ‘stand by’. Como me hicieron tantas operaciones en un mes —fueron tres en un mes— el doctor quiere dejarlo (recuperarse un tiempo) porque está cicatrizando bien y se está curando bien. Posiblemente, el año que viene me someta a otra operación”, señaló.

Entre las alternativas que le ha planteado su médico, el retinólogo y cirujano Andrés Emanuelli, figuran el uso de espejuelos con más aumento en el lado izquierdo y la inserción de un lente intraocular.

“Él me dice que va a dar el máximo”, manifestó confiado sobre el trabajo que realiza el especialista.