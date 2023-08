Nadine Zayas, la viuda de Nobel Vega, recordado por el personaje infantil Tío Nobel, aseguró que el actor falleció "en paz y casi durmiendo" y que ya estaba cansado antes de dormir.

"El se sentía cansado, me lo expresó varias veces: ‘Me quiero ir, ¡estoy cansado!... No me he ido, porque no he querido dejarte sola’. Entonces, yo le dije: ‘No te preocupes, que yo voy a estar bien’”, recordó Zayas.

Zayas relató que la noche antes del deceso de su esposo rezó con él y le acarició el pelo y las manos.

“Ayer (el domingo, en horas de la tarde) yo me le acerqué al oído y le dije: ‘Si estás cansado, vete… ¡Yo voy a estar bien! Tú me has enseñado muchas cosas y yo voy a ponerlas en práctica… No te preocupes por mí… Si te quieres ir, vete tranquilo’… Estando en el Santísimo le dije a Dios: ‘Señor, me lo regalaste tantos años… ¡llévatelo cuando quieras y cuando lo necesites contigo!”, agregó.

El cubano, que cumpliría en agosto 93 años, llevaba muchos años viviendo en Miami junto a su familia. Para el año 2015 Nobel Vega sufrió un derrame cerebral.

Según Zayas, Puerto Rico "representaba felicidad y familia" para Vega

“Nobel quiso mucho, mucho, mucho y mucho a Puerto Rico!... Siempre me decía: ‘Los puertorriqueños tienen un corazón tan grande, ojalá y los cubanos lo tuvieran también”, dijo Zayas quien trabajó también en la producción de Tío Nobel.

Los actos fúnebres se llevarán a cabo mañana, miércoles, en una iglesia y cementerio de la Ciudad de Miami, Florida, cerca de la residencia del artista.