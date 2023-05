La inesperada salida de Gaby Spanic de la segunda temporada de Top Chef VIP sigue dando de qué hablar, sobre todo luego de las expresiones que hiciera en sus redes sociales.

Varios periodistas de espectáculo en México han reportado que Spanic no salió por voluntad propia, sino que la producción la despidió.

El presentador Javier Ceriani en su programa Chisme No Like, mostró un audio de la protagonista de La Usurpadora en el que asegura que ella no renunció al reality de cocina de la cadena Telemundo.

"No renuncié. Pasaron otras cosas que no puedo decir, pero estoy esperando que me den luz verde para poder hablar la verdad", expresó Spanic.

Por su parte, el reportero de Fórmula Espectacular, Gabo Cuevas, también presentó información que obtuvo por fuentes cercanas a la producción que respaldan la versión de la actriz.

Cuevas aseguró que a través de un mensaje de texto una fuente le explicó las razones por las que Spanic fue despedida de la producción que se graba en Colombia.

"En el texto me pusieron: 'La sacaron porque no estaba emocionalmente apta para este concurso, ella nunca se adaptó, la sacaron por loca, por borracha, por bochinchera, peleonera, tuvo problemas con todo el mundo, era súper conflictiva, cada que ella no ganaba era trampa, y eso desesperó a la producción", expresó el periodista.

Cuevas añadió que en el texto se asegura que Gaby Spanic no tenía la mejor actitud hacia la producción y que "lloraba, tiraba puertas, gritaba como una niña chiquita, decía que la querían humillar, que la querían denigrar, que no respetaban su trayectoria, y todo eso porque no ganaba los retos que le tocaban en el programa. Llegó a cansar a la producción que optó por hablar con ella y decirle que 'muchísimas gracias', esto me lo cuenta gente que estuvo con ella grabando en Colombia".

Cuando Carmen Villalobos anunció en Top Chef VIP que Spanic había abandonado la competencia "por razones personales", la actriz venezolana publicó un mensaje en redes sociales que provocó un sinnúmero de reacciones.

"No voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional, tengo que trabajar, me guste o no me gusten algunos proyectos, pero si tengo claro que a pesar que me quieran desvalorizar para levantar el rating o el morbo para llamar la atención de cualquier proyecto donde estoy y donde se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, esto no lo voy a permitir más, y confío en Dios principalmente y en mi equipo sincero, no aquellos que me quieren para su conveniencia", publicó.

"Estoy aquí dando la cara Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte", sentenció la también cantante.

Juan Pablo Gil, Marisol Terrazas, Tony Balardi, Alana Lliteras, Jose Gumbs, Eduardo Barquin, Sebas Villalobos, Arturo Peniche, Laura Zapata, Johnny Lozada, Sara Corrales, Génesis Suero, Germán Montero, Jesús Moré, y Helen Ochoa completan el grupo de personalidades que aspira al título de Top Chef VIP, así como al premio de $100 mil.