La cantante Melina León se siente honrada por haber sido seleccionada nuevamente por el Banco Popular para ser parte de su tradicional especial, que marca el inicio de la Navidad en Puerto Rico.

En esta ocasión, el privilegio es mayor por intervenir en Ellas, mujeres en la música, a transmitirse mañana domingo, a las 8:00 de la noche, por los principales canales de televisión. Además, por compartir pantalla con Lucecita Benítez, Nydia Caro, Yolandita Monge, La India, iLe, Didi Romero, Chabela Rodríguez, Chamir Bonano, Ana Isabelle, Milly Quezada y Villano Antillano.

“En este homenaje a la mujer en la música me tocó la canción de Lisa M, quien fue pionera en el reguetón. Cuando me lo dijeron, fue un ‘shock’ para mí, porque ella es rapera y yo canto. Yo no hablo en las canciones. El coro es chévere, pero ya estaba grabado. Hablé con quien hacía el arreglo musical y le dije que, si lo iba a hacer, tenía que ser una versión de ahora (de Everybody Dancing Now) y que suene súper chévere. ¡Algo brutal! Ellos cambiaron la manera en que se iban a hacer los versos. La nueva versión me gustó”, admitió.

Melina narró que, “después de grabar la canción, al otro día debía (realizar) el vídeo y por la mañana le dije a Amed (Luis Amed Irizarry, director musical) que quería hacerle algo a una parte porque estaba vacía. Fui al estudio, grabé y en la noche hice el vídeo (para el especial)”.

Insistió que había escuchado el tema y le encantaba lo pegajoso, solo le preocupaba la parte hablada, porque no la dominaba.

“Debo aplaudir al productor y a los músicos porque quedó buenísimo. Ahora sí me encanta y espero que a la gente le guste”, apuntó.

La artista reveló que durante el proceso hubo cambios en su aparición en el especial, porque en un principio le comentaron que grabaría un trío musical con Olga Tañón y Gisselle Ortiz, luego que el tema sería uno popularizado por Ivy Queen.

La vocalista aplaudió que se reconozca a la mujer en el pentagrama.

“¡Buenísimo! Creo que somos muchas las mujeres que hemos aportado a esta industria. Si fueran todas en el especial, pues duraría un año. Es bueno que nos reconozcan, apoyen y sepan lo que hemos podido dar cada cual en nuestro tiempo. ¡Qué hemos aportado a la sociedad y más a la música!”, precisó.

Aunque admira y respeta a todas las figuras que participan en Ellas, mujeres en la música, a León le fascina que estén enalteciendo principalmente el trabajo de Benítez, La Voz Nacional de Puerto Rico, La India -quien “tiene un vozarrón y ha hecho mucho por representar a Puerto Rico”- y Monge, “una de las querendonas”.

El especial, dirigido por la cineasta Noelia Quintero Herencia, quien también escribió el libreto, cuenta con 11 números musicales.

Fue filmado en octubre -durante 11 días- en Vega Baja, San Juan, Río Grande (Hacienda Vista Alegre) y en un estudio en Bayamón.

Parte de los recaudos de la venta del cd y dvd beneficiarán programas musicales para niños y jóvenes de la Fundación Banco Popular. Luego de la transmisión televisiva, el especial estará disponible por 24 horas en popular.com/ellas.