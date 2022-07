La presentadora y modelo Angelique ‘Burbu’ Burgos anunció el comienzo de una nueva etapa en su vida profesional.

A través de Pégate al Mediodía, Burbu dejó saber que se convertirá en productora ejecutiva de su propio espacio televisivo.

“Yo he venido remando esta gran oportunidad de estar en las noches de la televisión puertorriqueña en mi casa Wapa. Después de 13 años me han dado la oportunidad. Yo he tenido un tiempo maravilloso en Pégate al Medio Día. Yo venía de No te duermas en Telemundo, doy el salto acá y me convierto en una animadora. Yo llegué a Pégate sin casarme, aquí me casé. Ustedes han sido parte integral de mi vida profesional y personal. Eso para mí es maravilloso”, dijo la también moderadora de El Despelote en entrevista con Jailene Cintrón.

Durante esta nueva faceta como productora estará acompañada de la también productora Gilda Santini a quien considera su mentora.

“Este paso de ser productora ejecutiva es grande. Es maravilloso y muy esperado, pero para serles honesta yo de esto no sé nada. Y sé estar frente a las cámaras. Ahora Dios me ha dado la bendición de ir aprendiendo lo que es estar detrás de cámara… Contar con Gilda Santini como esa mentora para apoyarme en esta nueva etapa de mi vida ha sido maravilloso. Ella me ha dado mucho apoyo, mucho ‘support’. Yo no la suelto. Ella ha sido esa asesora que necesitaba”, abundó.

Al momento del anuncio no se especificó si Burgos saldrá de manera definitiva de Pégate al Mediodía. Sin embargo, la también empresaria lleva fuera del programa hace varias semanas luego de haber sufrido una quemadura de segundo grado tras haberse tatuado el brazo.

En entrevista previa con EL VOCERO, la Burbu había mostrado interés en tener un proyecto que dependiera completamente de ella y por eso le había puesto mucho esfuerzo para fortalecer su canal de YouTube, que ya cuenta con 121 mil suscriptores.