La entidad Power Outage US informó en su página en la Internet que dejó de dar datos de los clientes sin servicio de electricidad en Puerto Rico a pedido de LUMA Energy.

Power Outage US da información actual sobre los clientes sin electricidad, que transmiten diferentes compañías, ubicadas en los 50 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses.

La fuente de datos sobre Puerto Rico proviene de la propia LUMA Energy.

El martes 6 de junio, el mapa de Power Outage US y de LUMA Energy informaba que a las 2:17 de la tarde, 105,121 abonados no tenían electricidad. Eso fue poco después del fallo de una unidad en la planta Aguirre que, según la Autoridad de Energía Eléctrica, responsable de la generación de la mayoría de la electricidad en Puerto Rico, dejó a unos 22,000 clientes sin energía.

Pero a las 3:44 de la tarde de ese martes, el mapa de Power Outage US informaba que el 100% de los clientes en Puerto Rico tenían electricidad, según los datos de LUMA Energy. Más adelante actualizó, indicando que miles de abonados estaban sin servicio.

El miércoles en la noche, el mapa de Puerto Rico apareció en negro, sin datos de clientes.

Hoy jueves apareció el siguiente mensaje en la página de Power Outage US: LUMA Energy has requested that we stop pulling and publishing data for Puerto Rico until they are able to replace their technology and provide more accurate data. Until permission has been received, PR data will be unavailable”.

En español, el mensaje sería el siguiente: “LUMA Energy solicitó que dejemos de extraer y publicar datos de Puerto Rico hasta que sean capaces de reemplazar su tecnología y proveer datos más precisos. Hasta que se reciba el permiso, los datos de Puerto Rico no estarán disponibles”.

El Vocero pidió una reacción a la compañía Bluefire Studios, que maneja a Power Outage US, y está fue la contestación:

Thanks for reaching out.

LUMA Energy went through a few different steps trying to stop the sharing and publication of their outage data.

We believe they have now removed the blocks they placed but have asked us directly to stop collecting and publishing their public data.

Until permission has been received PR data from LUMA will be unavailable via PowerOutage.us.

It is regrettable, but hopefully they will let us publish their public data in the future.

La carta es firmada por Jason (Chachi) Robinson

Bluefire Studios LLC | bluefirestudios.com

En español, el mensaje sería el siguiente: “Gracias por contactarnos.

LUMA Energy tomó diferentes pasos, tratando de detener el intercambio y la publicación de sus datos de apagones.

Creemos que ahora han eliminado los bloqueos que colocaron (para impedir el acceso a la información de apagones), pero nos han pedido de manera directa que dejemos de recopilar y publicar sus datos públicos.

Hasta que se haya recibido el permiso, los datos de Puerto Rico de LUMA no estarán disponibles a través de PowerOutage.us.

Es lamentable, pero ojalá nos dejen publicar sus datos públicos en el futuro”, indica la carta.

Reacciona LUMA Energy

Por su parte, el portavoz de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, dijo que está gestionando información para saber por qué aparece un mensaje en la página de Power Outage que señala que LUMA les pidió no dar información sobre Puerto Rico.

Sorrentini añadió que LUMA Energy informa en su página en la Internet la cantidad de abonados que no tienen energía eléctrica.