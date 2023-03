Los consumidores podrían tener que pagar los $10 millones por el gas natural que en los pasados tres meses proveyó New Fortress y que -contrario a las proyecciones- no se utilizó, según trascendió ayer en la vista de reconciliación trimestral de ingresos y gastos por compra de combustible que realiza el Negociado de Energía.

La decisión se tomará entre hoy y mañana como parte de los ajustes en la tarifa que entra en vigor el 1 de abril.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recomendó que no se acredite todavía el dinero de reclamaciones que están pendientes ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras el paso del huracán Fiona el pasado 18 de septiembre, debido a que no se ha corroborado en qué momento el dinero entrará en las arcas de la corporación pública.

Según explicaron ejecutivos de la AEE, en total, desde julio 2021 hasta febrero de 2023 New Fortress ha facturado $66 millones por combustible que no se ha utilizado.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, aseguró que cada mes se hacen las nominaciones o peticiones de combustibles a los suplidores. Para saber cuántas peticiones se necesitan, se utilizan los estimados que prepara LUMA Energy sobre lo que se va a requerir para el despacho de energía a sus clientes.

En el caso del gas natural, según las cláusulas del contrato a cinco años con New Fortress, si se pide una cantidad de ese combustible para las unidades 5 y 6 de San Juan y no se utiliza, debido a que no hay tanque de almacenamiento allí, como quiera hay que pagarlo. Cuando eso ocurre, New Fortress está obligada a hacer “su mejor esfuerzo” de vender a otro comprador la porción de gas que la AEE no haya utilizado en las plantas de San Juan. Si no logra revenderlo, la AEE apenas recibe un 15% de descuento del precio pactado originalmente. En caso de que la empresa sí pueda revenderlo, se le acredita el dinero completo a la AEE.

Sin presencia para fiscalizar

Ante la insistencia de varios comisionados del Negociado de Energía y de la directora de la Oficina Independiente del Procurador del Ciudadano, Hannia Rivera, en torno a cómo se fiscaliza que la compañía, en efecto, haga todo lo posible por revender el gas natural, Colón dijo que la AEE no cuenta con presencia a nivel mundial que le permita corroborar cada vez que New Fortress indica que no encontró un nuevo comprador para el combustible que no usó la AEE.

No obstante, aseguró que de sospecharse algún tipo de fraude o engaño, New Fortress estaría sujeta a acciones civiles o criminales. Según está redactado el contrato, la AEE solo puede exigir que la empresa certifique por escrito si consiguió un nuevo comprador o no para el gas natural que no se haya usado.

“Somos en extremo cuidadosos en que el despacho y la compra vayan de la mano porque no tenemos la capacidad de almacenar el gas de manera comprimida …el uso de combustible gas natural es una operación -de todas las que tenemos- que es bastante precisa”, explicó durante la vista.

“Es el despacho que se tiene que garantizar primero por el mismo propósito… se trata de evitar que no se utilice… es la manera en que operamos, pero no estamos ajenos a que asuntos fuera del operador LUMA o nuestro, impacte el despacho de las unidades o disturbios atmosféricos también impactan el uso del combustible”, agregó.

Revisar contrato

Para el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomas Torres Placa, tener apenas 15% de reembolso por el gas natural que no se haya consumido hace del contrato con New Fortress uno oneroso que se debe revisar.

“Dado la condición actual de estas unidades y del sistema eléctrico como tal este contrato debe ser enmendado para evitar cargos excesivos a los consumidores. Estaríamos hablando de alrededor de $60 millones que son gastos adicionales. El error está en el contrato que se firmó con el suplidor”, mencionó Torres Placa.

“Cuando tienes un sistema eléctrico inestable junto con máquinas de generación que requieren mucho mantenimiento no es conveniente tener un tipo de contrato que requiera un alto grado de certeza en los estimados de combustible que se compran porque si fallan, según el contrato actual, hay que pagar el monto total de lo que se ordenó, aunque no se use”, sostuvo.

Señaló que esto no sucede con los contratos para el suplido de otros combustibles y en otras instalaciones en las que simplemente se almacena y se utiliza en el próximo periodo cuando la unidad esté disponible.

El contrato con New Fortress, que asciende a $1,500 millones, firmado bajo el mandato de José Ortiz, vence el 1 de agosto de 2026. New Fortress es la empresa matriz de Genera PR, el operador privado que se encargará a partir de este verano de todas las unidades generatrices de la AEE.

Recobro de dinero

Colón dijo que sigue pendiente la reclamación de $34 millones por el periodo en que New Fortress no pudo suplir el gas natural como estaba contratado. Indicó que no descartan ir al tribunal para el recobro de ese dinero, aunque están tratando de llegar a acuerdos extrajudiciales para no incurrir en gastos legales que podrían resultar caros y reducir el posible beneficio de recuperar esa cantidad. No obstante, recordó que el Negociado de Energía tiene la potestad de fiscalizar y velar porque la empresa cumpla con sus obligaciones.

Por otro lado, se informó que FEMA reembolsará el 100% de los gastos incurridos por la AEE tras el paso del huracán Fiona. Luego de corroborar que el seguro no cubre los gastos porque la prima solo reembolsa si la corporación no puede ofrecer el servicio después de 30 días, se estableció que la reclamación a FEMA será de $62.7 millones.

Se informó que la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) está evaluando el reembolso, y se espera que el dinero esté disponible para acreditarlo a los consumidores el próximo trimestre.

Otra reclamación que está disponible es la de compra de gas natural que tuvo que hacer de emergencia la AEE para el funcionamiento de la empresa Ecoeléctrica, ascendente a $30 millones. Ese reembolso todavía no está asegurado por FEMA, pero Colón dijo que tan pronto lo confirmen el negociado será el primero en saberlo.