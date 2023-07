Pese a que los tratamientos de prevención de preexposición (PrEP, en inglés) son un método de protección efectivo para las personas en riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), protocolos federales complicados y la falta de cubiertas médicas dificultan su acceso a la población que lo necesita, advirtió la doctora Aixa Irizarry Arroyo, directora de la División de Prevención de ETS/VIH del Departamento de Salud, en entrevista con EL VOCERO.

Asimismo, indicó que tampoco hay fondos federales que apoyen las estrategias de prevención que son clave en el proyecto del gobierno de los Estados Unidos contra el virus. Por esa razón, los estados y territorios de los Estados Unidos –independientemente de su situación económica– deben utilizar recursos de su propio presupuesto para este fin.

“En el Departamento de Salud, que está proveyendo PrEP con un plan piloto desde agosto, nosotros usamos nuestros propios ingresos. Nosotros no tenemos fondos recurrentes, no recibimos fondos estatales, tampoco recibimos fondos federales, porque todos los fondos federales tienen una obligación de no cubrir PrEP. Tenemos fondos para los servicios de apoyo, pero no para medicamentos”, aseguró Irizarry Arroyo.

Los medicamentos para PrEP, según explica los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en el portal digital, pueden ser ingeridos como píldora, bajo los nombres de Truvada y Descovy, o inyectados, bajo el nombre de Apretude. Si se toma el tratamiento según prescrito, puede reducir el peligro de contagio con VIH hasta un 99% por la vía sexual, o un 74%, como mínimo, por la vía intravenosa.

Para obtener terapia en la Isla, pacientes potenciales de PrEP deben someterse a una batería de estudios y evaluaciones médicas con tal de justificar su elegibilidad. Con el apoyo del Centro Latinoamericano de Enfermedades Transmisibles (CLETS), desde agosto de 2022 el plan piloto del Departamento de Salud ha buscado servir como alternativa adicional para ofrecer servicios de PrEP a quienes cualifiquen, pero su progreso ha demorado. Aunque puede acoger hasta 100 pacientes, el proyecto brinda servicios apenas a 48.

“En la división, aparte de ir expandiendo nuestro proyecto y tratar prospectivamente de llevarlo a más regiones, nuestro trabajo va a ser –más que nada– enfocarnos en enseñar a los proveedores, que los proveedores puedan educar y orientar sobre PrEP”, aseveró la doctora.

Si no poseen planes médicos que cubran el servicio, que puede ascender a más de $1,000 por fármaco, los usuarios pueden acudir a los servicios de proveedores –como Centro Ararat o Migrant Health Service, entre otros–, que reciben auspicios del departamento y gestionan su acceso a los medicamentos directamente con las empresas farmacéuticas que los fabrican, a través de programas de asistencia al paciente (Patient Assistance Programs, en inglés).

“Los pacientes que estuvieron en PrEP –porque algunos todavía siguen en PrEP– van por esa modalidad de servicio, porque PrEP no lo cubre nadie. Inclusive, aún en los Estados Unidos –cuando lo miramos a nivel de la nación– algunos estados cobran hasta unas tarifas por estar en PrEP, porque no hay ningún fondo federal y depende de la gestión individual de cada cual. Por lo tanto, PrEP no es algo que sea como yo hablarte de un Certificado de Salud, que siempre necesitas una prueba. PrEP es un sistema al que no todo el mundo va a cualificar o a no todo el mundo le interesa”, explicó Irizarry Arroyo.

La disponibilidad

La complejidad de este proceso pudiera estar reflejándose, además, en las mismas entidades proveedoras. Aun cuando el Departamento de Salud no informa problemas de disponibilidad de medicamentos, no tiene cifras de aquellos que utilicen los programas de asistencia al paciente para abastecerse. Según Linda Ayala Bousson, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, hay farmacias especializadas que le han planteado un panorama distinto.

“He escuchado de las farmacias especializadas, que son las que brindan ese tipo de medicamento, que sí ha habido dificultad en conseguir algunos medicamentos. No me atrevo decir que hay algún cambio, pero sí, a nivel nacional, esto ha afectado la disponibilidad de medicamentos; por consiguiente, siempre afecta a Puerto Rico. Ha habido un problema de disponibilidad con relación a manufactura, que es como un efecto dominó. Si la manufactura no tiene suficiente para distribuir, al igual, la droguería no tiene suficiente para distribuir”, afirmó.

“Siempre se le busca alternativa al paciente para que no se quede sin su terapia, pero siempre hay fluctuaciones en los medicamentos, todo depende de lo que esté pasando en ese momento histórico”, añadió Ayala Bousson.

Según datos de la Oficina de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud, desde 1985 hasta el 30 de junio de este año, se han diagnosticado 12,073 casos de infección por VIH en Puerto Rico, entre ellos 136 casos de menores de 13 años. Sumado a los 39,582 diagnósticos de SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) durante el mismo periodo de tiempo, 31,034 pacientes han fallecido por complicaciones con VIH/SIDA en la Isla.

