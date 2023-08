Descargas de agua de lluvia de las bombas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en las costas de Condado, Ocean Park y sectores aledaños pudieran estar contaminadas por fallos en el sistema de tuberías sanitarias de la zona, afirmó la directora del programa del Estuario de San Juan Brenda Torres Barreto, en entrevista con EL VOCERO.

Diseñado hace décadas para servir a una población menor a la de hoy, el continuo deterioro y las filtraciones del sistema pluvial y sanitario del Condado, una de las áreas pobladas más antiguas de la Isla, pudieran amenazar la integridad estructural de los condominios del área y la salud de los ciudadanos, turistas y ecosistema.

“Según el estudio que hemos hecho, en esa región hay áreas donde vas a encontrar que la infraestructura sanitaria está rota y percola a la infraestructura fluvial. Cuando ocurre esto, se les llama fisuras. Ese tipo de daño a la infraestructura debe ser corregido con los fondos de recuperación, porque quizás el sistema ya estaba envejecido y luego de un evento atmosférico como el que vivimos en el 2017, colapsó. Hay que reconocer esa fragilidad del sistema para que podamos no ver este tipo de descargas”, explicó Torres Barreto.

Como expuso el planificador ambiental y ecologista Carlos Padín Bibiloni, la presión que ejercen los edificios, calles y todo desarrollo urbano sobre los terrenos del Condado, antes humedales con tierra arenosa, ha aplastado y fracturado gradualmente las tuberías antiguas. Filtraciones de agua al subsuelo pudieran redundar en un riesgo mayor de que el terreno ceda en el evento de un terremoto, un peligro para los edificios altos de la zona.

“Todas las estructuras son viejas. Por lo tanto, en un temblor de tierra van a recibir daños, porque el terreno no va a amortiguar el temblor. Va a haber hundimiento y roturas en las paredes. Mientras más sólido es el terreno, mejor una estructura responde a un temblor de tierra, pero estos terrenos ya eran arenosos y humedales. Por lo tanto, por la condición que tiene el suelo, ya representa un riesgo”, advirtió Padín Bibiloni.

El desarrollo de nuevos edificios en el área no parece estar frenando, puntualizó sin embargo el líder comunitario Amaury Rivera, al garantizar que, al momento, 25 edificios multipisos se construyen alrededor de la comunidad.

“Esos edificios se van a conectar a la infraestructura que está colapsada. No hay planificación. Yo he ido a muchas actividades, porque cada vez que van a dar un permiso, tienen que hacer vistas públicas. Voy a estas vistas públicas y me parece tan extraordinario que le den permisos a estructuras que no cumplen en densidad, en altura, pero peor aún, con una infraestructura que está tan comprometida”, sostuvo.

Posible contaminación

El sistema de bombeo del DRNA utiliza la infraestructura pluvial del Condado, Machuchales, Ocean Park y la calle Loíza, entre otros sectores, para recoger y expulsar las escorrentías recogidas por zanjas, alcantarillas y pocetas. A diferencia de las aguas del sistema sanitario, que maneja desperdicios sólidos, Torres Barreto reconoció desconocer si las aguas pluviales son tratadas y descontaminadas por Recursos Naturales o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, como en otras jurisdicciones.

“En otras jurisdicciones sí se hace tratamiento y sí se trata siempre de prevenir que no haya, en lo absoluto, algún impacto a la salud pública en áreas como esta que son turísticas y de recreación del público general. Como remedio, deberían estar haciendo eso. Sin embargo, el llamado de nosotros en el Estuario es que se haga la inversión y se arregle la infraestructura. Es decir, nosotros como sociedad y obteniendo la cantidad de fondos federales (que obtenemos), no debemos aceptar que no se invierta en una reconstrucción de una infraestructura que realmente maneje el volumen de lo que está ocurriendo en ese perímetro –actividad comercial, turística, residencial– y también que maneje la situación de las proyecciones del cambio climático”, reiteró Torres Barreto.

Desde 2017, el DRNA, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Municipio de San Juan están sujetos a un acuerdo con el gobierno federal en el que se les requiere mejoras a las estaciones de bombeo, muestreos de agua, investigación y eliminación de conexiones ilícitas al sistema de tuberías, entre otros requisitos.

“El desarrollo en la zona urbana del Municipio de San Juan ha traído consigo, desafortunadamente, el ingreso de contaminantes al sistema pluvial desde distintas fuentes, ya sea mediante conexiones sanitarias ilícitas al sistema pluvial, descargas de aceites y grasas, transporte de basura, descargas de pintura y de sedimentos de proyectos de construcción hacia las alcantarillas pluviales, entre otras. Estos contaminantes y descargas ilícitas inciden en la calidad del agua que reciben las estaciones de bomba operadas en la zona de Santurce, Condado y Ocean Park y que a su vez descargan al océano Atlántico y la laguna San José, entre otros cuerpos de agua”, añadió Brenda Reyes Tomassini, oficial de prensa de la EPA en la Isla, mediante declaraciones escritas.

Reyes Tomassini, además, instó a la ciudadanía a radicar querellas para incidentes de posible contaminación al 787-977-5869, junto a la que debe proveer evidencia en forma de foto y vídeo con fecha y hora.

Este medio solicitó expresiones al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.