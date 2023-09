En su primera reunión presencial tras la pandemia del Covid-19, los miembros de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) intercambiaron estrategias para asegurar la solvencia económica de las estaciones públicas de radio y televisión, que enfrentan precariedad financiera desde 2019, luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) suprimiera su acceso al Fondo General del Estado.

La WIPR, que también ha enfrentado una reducción en subvenciones federales de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, en inglés), genera la mayor parte de su capital mediante acuerdos o intercambios con otras dependencias del gobierno. Aun así, enfrenta retos para sufragar la nómina de sus más de 100 empleados, que representa un costo mensual de sobre $500,000.

“El 14 de marzo, le comuniqué a La Fortaleza una crisis fiscal en la CPRDP que se prevé ante varios factores, principalmente en la dirección de la falta de ingreso propio para que la corporación siga operando saludablemente”, dijo el presidente de la corporación, Eric Delgado.

“Hasta la fecha, nuestra corporación mantiene en nuestras cuentas $7.1 millones, pero este puede ser un número muy confuso (porque) esos millones no se pueden utilizar completamente. No es que estén solamente obligados, es que son fondos estrictos para utilizarlos específicamente. Yo no puedo meter la mano en esa cuenta y pasarlo a otra, para utilizarlo para pagar una nómina, ni nada por el estilo”, precisó Delgado Santiago.

Al ser una entidad pública, educativa y sin fines de lucro, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) delimita estipulaciones estrictas sobre el contenido comercial que se puede transmitir en las estaciones de la WIPR, lo que limita su acceso a ingreso. En cambio, si bien la Ley 103 de 2006 establece que todas las agencias gubernamentales que emprendan campañas televisivas deben destinar un 5% de su presupuesto a la CPRDP, Delgado sostuvo que tal reglamento “no tiene garras”, por lo que difícilmente se puede hacer cumplir.

Rafael Pagán, presidente de la Junta de Directores, cuestionó abiertamente la toma de decisiones de la JCF para restringir el financiamiento de la entidad.

“No pensábamos que la JCF nos iba a hacer lo que nos hizo. Nos dijeron, seis meses antes, que el Fondo General ya no nos iba a dar ni un centavo más. Tuvimos reuniones con José Carrión, con la JCF, con todo el mundo. Ellos entendían –sin asesorarse bien– que podían vender la corporación, con el valor de las licencias, a un non-profit (organización sin fines de lucro) y que el gobierno de Puerto Rico iba a hacer millones de dólares”, mencionó.

“Eso no es una realidad, porque las licencias de nosotros no se pueden vender. Son licencias públicas y por más que se lo explicamos, nosotros no podemos vender la licencia porque el día que el pueblo de Puerto Rico no tenga dinero para mantener a WIPR, la FCC coge la licencia para atrás y se la lleva”, agregó.

