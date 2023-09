Como parte de su participación en el penúltimo día de la convención anual del Centro Unido de Detallistas (CUD), celebrada en el hotel Hyatt Regency de Río Grande, la comisionada residente Jenniffer González Colón rechazó el uso de fondos federales o estatales como único recurso para mitigar un posible aumento en la tarifa de la luz, pocos días después de que se advirtiera que el Plan de Ajuste de Deuda presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) impactaría la factura del consumidor.

González Colón, quien en múltiples ocasiones se ha pronunciado en contra de un aumento a la luz, insistió, además, en que es necesario que el gobierno fiscalice y “ponga el dedo en la llaga” a las empresas privadas que han asumido los activos de la AEE -los consorcios Genera PR y LUMA Energy- con tal de acelerar la reconstrucción del sistema energético de la Isla, a seis años del impacto del huracán María.

“Los fondos federales siempre ayudan, pero los fondos federales no son permanentes. ¿Qué pasa cuando esos fondos expiren? ¿Significa que automáticamente la gente va a recibir un aumento de cantazo? Uno tiene que ser responsable con esto. El dinero de fondos federales debe usarse como fondo semilla, para generar más dinero, más empleos”, expresó González Colón.

“Obviamente, yo creo que lo primero que tenemos que ver con este plan de ajuste de deuda es que el mismo tribunal ya reconoció que se acortó esa deuda en un 80 por ciento. ¿Dónde están todos esos ahorros? Esos ahorros son los que le tenemos que pasar directamente al consumidor, no pensar qué vamos a mitigar en un año”, agregó la comisionada residente, en entrevista con EL VOCERO.

En momentos en que Genera PR, encargada de la generación energética de la Isla, continúa delimitando su plan de rehabilitación y modernización de su infraestructura generatriz, González Colón puntualizó que las prioridades de la agencia deben concentrarse en que se facilite energía barata y confiable al “diversificar su canasta de energía” de manera escalonada, con tal de que Puerto Rico pueda alcanzar su meta de producir 100% de energía renovable sin que contratiempos, como eventos atmosféricos, por ejemplo, retrasen el progreso del proyecto.

“Ese es uno de los principales problemas de desarrollo económico que tienen nuestros pequeños y medianos negocios y la industria en general, no saber si tienes luz. Además de eso, escuchar que nos van a espetar otro aumento más sin mejorar el servicio, para mí, es inaceptable. Yo no soy abogada de LUMA ni soy abogada de la Junta (de Control Fiscal). Los funcionarios públicos deben estar aquí para velar por los mejores intereses del sector privado, del comercio, de la industria, de los ciudadanos que buscan mejorar su calidad de vida”, puntualizó la comisionada residente en su discurso.

Tras acompañar al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes federal –el republicano Glenn “GT” Thompson– en su visita a la Isla, la comisionada residente lució optimista sobre sus esfuerzos, junto al gobernador Pedro Pierluisi, de transicionar a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), que representaría mayores beneficios para quienes reciben el PAN.

La comisionada residente insistió en que los recorridos de Thompson por diferentes regiones de producción agrícola de la Isla, así como sus reuniones con agricultores, ganaderos y empresarios constituyeron un esfuerzo encomiable para impulsar un proyecto tan “cuesta arriba”.

“Yo no soy pesimista. Hay gente que prefiere que no pase nada. Yo siempre voy a poner todo mi empeño y esfuerzo, por eso traje al presidente (de la comisión) aquí. Creo que las expresiones que me hizo el presidente antes de venir –las que me hizo ayer, diciéndome ‘yo no sabía el costo de alimentos en Puerto Rico, no sabía la cantidad de pobreza’–, el llevarlo a Lares, a Isabela, hoy está en Manatí, lo llevé a Canóvanas, estuvo en Carolina visitando oficinas, eso ha sido mi muestra de éxito, así que algo vamos a conseguir”, sostuvo González Colón.

“Obviamente, él no se ha expresado sobre esto porque va a depender de muchas otras cosas, pero este proyecto va a estar dando candela entre septiembre y diciembre de este año. Yo no he logrado lo que he logrado por cruzarme de brazos. El traerlo es parte de ese esfuerzo y que reconozca la necesidad. Si después no se aprueba porque hay una situación fiscal, no es porque no haya la necesidad y no es porque no estén los datos”, añadió.