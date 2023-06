El próximo sábado, 1 de julio, entrará en vigor el nuevo salario mínimo de $9.50 la hora, pero según el secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, ya son muchos los patronos que han sobrepasado ese umbral de paga.

Ese avance arrancó, sobre todo, tras los primeros años de la pandemia del covid-19, cuando más centros de trabajo decidieron revisar la paga por hora para atraer empleados.

El salario mínimo actual es de $8.50 por hora y según la Ley 47 de 2021 -que estableció un incremento escalonado por año- para el 2024 esta cantidad se elevará a $10.50.

“El aumento al salario mínimo ciertamente es un tema con impacto en términos de costos para los patronos, pero realmente es algo que ya muchos de ellos están haciendo comoquiera, no porque la ley ni el gobierno se lo esté imponiendo. Como cuestión de mercado, el mismo se ha ido dirigiendo a aumentar los salarios por encima del salario mínimo, porque si no, (los patronos) no son capaces de atraer y retener el talento que todos sabemos que necesitan”, indicó Maldonado González.

Sin embargo, el funcionario reconoció que para empresas pequeñas y medianas el aumento en el salario mínimo es un tema importante debido a su capacidad financiera, a diferencia de aquellas que posean mayores recursos. Informó que el DTRH ha realizado esfuerzos de orientación para tales empresas, para que puedan manejar la transición de manera más eficiente.

“La mayoría cumple y los que no cumplen, quieren cumplir. Hay que ir a cada negocio particular. No todos lo están necesariamente absorbiendo de la misma manera. Cada cual conoce su propia capacidad financiera y hasta dónde puede llegar, pero lo cierto es que orgánicamente (los sueldos) han ido subiendo para poder atraer ese talento (empleados)”, afirmó el secretario del Trabajo.

Destacó que independientemente de la capacidad financiera de la empresa o negocio, y su capacidad de ingresos, “lo más importante, en términos de cumplimiento con la Ley 47 es que todos los patronos, a partir del sábado 1 de julio, tienen que estar conscientes de que tienen que cumplir con la ley”.

“No pueden tener a nadie devengando menos de $9.50 por hora, que es este nuevo aumento”, afirmó.

Maldonado González instó a los empleados privados que después del sábado sigan recibiendo el salario mínimo anterior, que acudan al DTRH, se orienten y pueden presentar querellas.

Paralizada la comisión para el salario mínimo

La Ley 47 ordena la creación de una Comisión Evaluadora de Salario Mínimo para monitorear y reportar sobre el cambio en la paga a los trabajadores. No obstante, tal comisión se encuentra actualmente paralizada, en espera de la certificación de sus miembros para constituir el quórum dispuesto por la ley y comenzar operaciones.

“En cuento largo corto, (el proceso) se ha demorado mucho porque la propia ley establece un mecanismo bien riguroso para identificar y nombrar candidatos. Eso es algo con lo que hemos tenido que lidiar para poder identificar y nombrar a estas personas. (La ley) tiene muchas limitaciones que, de ordinario, no se ven en otro tipo de comisión”, reiteró Maldonado González.

Los legisladores populares Juan Zaragoza Gómez y Héctor Ferrer Santiago, manifestaron a través de una carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi el pasado mayo, su desacuerdo con el estancamiento de los procesos de la comisión, lo que consideraron como la “única razón” por la que no se han atendido los reclamos de aumento salarial para trabajadores en la agricultura y empleados por concepto de propinas.

El titular del Trabajo, por su parte, se mostró confiado en que las labores de la comisión puedan comenzar próximamente.

“No me preocupa en el sentido de que entiendo que hay tiempo suficiente para poder nombrar a las personas, poder reunir a la comisión, poder encomendar los estudios económicos que hacen falta para entonces que la comisión los evalúe y tome su determinación en cuanto al aumento que viene de $10.50 (el año próximo) y los demás trabajos que tiene que realizar como cuestión de ley”, respondió el funcionario.

Nueva plataforma de desempleo

El DTRH comunicó que, entre sus prioridades, próximamente contará con una nueva plataforma para gestionar los casos del Seguro por Desempleo.

Maldonado González dijo que la plataforma actual es “obsoleta” e incapaz de brindar datos tan sencillos, como la cantidad vigente de usuarios.

“Proveer un solo número en cuanto a ese renglón es muy complicado. El comportamiento del programa del Seguro por Desempleo en general es bien dinámico, hay muchos factores. La plataforma que nosotros tenemos actualmente, que es la misma que tuvimos para la fecha de la pandemia, realmente impide que ... seamos efectivos. No es tan fácil para nosotros poder extraer datos de esa plataforma. No funciona a los estándares que debería funcionar una plataforma tan importante”, añadió.

La nueva plataforma, según el funcionario, estará lista para finales de este año y será lanzada para el uso del público en general a comienzos de 2024.

