La pobre contabilización de pruebas caseras positivas en Puerto Rico pudiera resultar en una tasa de positividad por covid-19 mayor al 26.5% reportado ayer por el Departamento de Salud (DS), señaló el doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, en entrevista con EL VOCERO.

El informe deficiente de pacientes diagnosticados a través de pruebas “rápidas” de antígeno, a pesar de su accesibilidad y conveniencia, dificulta las proyecciones de contagio realizadas por la agencia y podría elevar la tasa de positividad actual de la enfermedad en la isla en un 30-35%, estimó el también miembro de la Coalición Científica por Puerto Rico.

“Se continúan haciendo pruebas, hay pruebas disponibles. El problema es que al Departamento de Salud le interesa poder hacer epidemiología con esos números, saber dónde están los contagios. Ante la falta de evidencia de las pruebas de antígeno –que si bien fueron espectaculares porque son confirmatorias y miden el antígeno del covid–, no puedes hacer vigilancia genómica. Yo que, por ejemplo, participo en ese proceso para el departamento, no puedo tomar una muestra de antígeno para hacer secuenciación genómica. Necesito el remanente de la muestra de la prueba de TCR”, explicó López Casillas.

Aunque el riesgo de infección por covid-19 ha incrementado progresivamente tras la derogación del estado de emergencia por la enfermedad el pasado mayo, la cantidad de pruebas realizadas para su detección diariamente en laboratorios se ha reducido a casi un 20% de las cifras reportadas durante el periodo pico de la pandemia, estimó el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), Wilson López López.

López López se mostró preocupado por una aparente disparidad entre los datos recopilados por el departamento y la ALC, cuyos parámetros de positividad registrados en laboratorios aproximan una tasa de 6-7%. Tal desajuste se vuelve más alarmante, reconoció, al añadir el monto teórico de pacientes que desean validar sus diagnósticos de pruebas caseras en los laboratorios y los empleados que requieren certificación de su enfermedad para presentar a sus patronos.

“Hice un acercamiento con el Departamento de Salud para verificar dónde está el desfase de la información, porque nosotros queremos estar en cumplimiento y entendemos que lo estamos haciendo todos los laboratorios en Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que ellos estén equivocados, lo que estoy diciendo (es que) precisamente quisiéramos sentarnos con ellos a ver cómo nosotros cuadramos los números”, expresó López López.

La epidemióloga Cruz María Nazario, catedrática de Bioestadística y Epidemiología en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, indicó que la posible renuencia de la población a someterse a pruebas en laboratorios puede ser por la falta de accesibilidad.

“Cuando una persona llama al Departamento de Salud y dice que dio positivo en una prueba casera, el departamento te va a recomendar que vayas al laboratorio a confirmarlo, pero sabes que eso te va a costar dinero. Ir al laboratorio implica que tienes que buscar un referido que, a lo mejor, el médico te cobra. Tienes que ir al laboratorio y, a lo mejor, el laboratorio te cobra. Si no te cubre la prueba, te la cobra, o si te cubre tu seguro de salud, por lo menos el deducible”, sostuvo la epidemióloga.

López Casillas no negó, además, el bagaje social y político que ha pesado sobre la pandemia del covid-19 a más de tres años de su comienzo, y lamentó que la simple labor de intentar educar, por redes sociales, al respecto puede resultar en consecuencias explosivas ante aquellos que no estén dispuestos a recibir la lección.

“Mucha gente se tomó el tiempo de mandarme mensajes directos y se tomó el tiempo de comentar en el post. Lo vieron simplemente diciendo ‘Ah, pero todavía están con eso’, como si estuviéramos diciendo todo esto por deporte y que estuviéramos fastidiando con esto. Mi interés y el interés de la gran mayoría de las personas, entiendo yo, es que las personas tomen una decisión informada. Mi interés es evitar muertes, evitar hospitalizaciones y evitar el contagio de la única formas que sabemos que podemos evitarlo: previniendo y forzando la prevención con la vacuna”, reflexionó López Casillas.

Nazario, sin embargo, afirmó que tales frustraciones se pudieran abordar con semántica diferente, e insistió que todavía permanecen igual de vigentes los mecanismos de protección en contra de covid-19.

“El riesgo de contagio comunitario está aumentando, pero eso no quiere decir que no hay formas de protegernos. Lo que sí es que tenemos que evitar usar las palabras que la gente ya no quiere. La gente no quiere oír hablar de la pandemia. La gente no quiere hablar de riesgo, la gente no quiere hablar de cosas que son agobiantes. Hay que decir que hay una enfermedad en la comunidad. Hay una posibilidad de que ustedes se contagien, pero la gran mayoría de la gente que puede evitar contagiarse es porque siguen las medidas de precaución que están demostradas que funcionan”, aseveró.