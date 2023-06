Con una máscara de las que se usan en la lucha libre mexicana, Ángel Pérez Rodríguez se encadenó ayer desde horas de la madrugada frente a las oficinas de la Administración para el Sustento de Menores (Asume) en el edificio Mercantil Plaza en San Juan para reclamar que se agilice la revisión de las guías para el pago de pensión alimentaria.

A él se unieron otros dos padres no custodios, también con máscaras, quienes aseguraron que se deben hacer ajustes a las tablas de manera que se tome en consideración el alza en el costo de vida y se llegue a una distribución que sea “más justa y más equitativa”.

“Desde el 2021, ellos quedaron con nosotros en que nos íbamos a estar reuniendo mensualmente. Nos reunimos como cuatro veces con ellos y luego se perdió el contacto. La última vez que nos comunicamos, nos dijeron que el comité de lo económico estaba trabajando con el borrador. Le dimos el año 2022, estamos a mitad del 2023 y todavía no ha pasado nada con el borrador”, indicó Pérez a la Red Informativa.

“No es que nos estemos negando a pagar pensión, es que son pensiones exageradas”, y aseguró que “nadie puede vivir” con $615 mensuales que es lo mínimo con lo que se puede quedar de ingresos un padre o madre no custodio tras el pago del sustento para sus hijos.

En 2021, Pérez Rodríguez se vistió de Santa Claus y realizó una manifestación con un reclamo similar. Poco después, Asume dijo que en algún momento de 2022 estarían listas las revisiones.

Los tres manifestantes se reunieron ayer con la administradora interina de Asume, María de los Ángeles Barreto y salieron optimistas de que en verano se realizarán vistas públicas para recoger sugerencias de las personas en torno al borrador de las nuevas guías.

Ramón Montezuma calificó como una “falta de respeto” que la agencia no cumpla con los mandatos de ley de que cada cuatro años se tienen que revisar las guías.

“Ellos reconocieron la lentitud del proceso. Yo le exhorto a todos los padres y madres no custodios que una vez se comuniquen las fechas de estas vistas públicas que, por favor, utilicen esas herramientas y podamos hacer valer los reclamos… No te quejes si no te quejas”, expresó.

Gilberto Negrón dijo que hubo una buena respuesta por lo que calificó el encuentro como positivo.

“Entendemos que para junio las vistas se estarán dando para la comunidad, para el pueblo, y que tanto madres y padres no custodios puedan participar y dar sus ponencias. Ellos van a oír esas ponencias y de ahí van a sacar el insumo y aprobar las nuevas tablas, las nuevas guías, que se espera que el otro año ya estén funcionando. Ellos entendieron que ya era bastante tiempo de esperar”, expresó a su salida de la reunión.

Cambios de administración

Barreto explicó que las guías actuales son de 2014 y se debió hacer una revisión en 2018. Atribuyó el atraso a los cambios de gobierno y en las administraciones de la dependencia.

“Todos vivimos en Puerto Rico. Han pasado muchas cosas, directores, secretarias, administradores, la vida. No es que no se haya trabajado. Se estaba trabajando dentro de la agencia. Lo importante es que ya por fin, después de año y medio de reuniones consistentes… se ha logrado que ya salga este borrador”, que solo será final luego de que se concluya con el proceso de vistas públicas alrededor de toda la Isla.

Informó que la agencia contrató una compañía para que hiciera estudios socioeconómicos tomando en consideración los costos de vida y los gastos. Con las conclusiones de esos estudios se hizo el borrador, indicó.

“En consideración a todo eso y que los menores comen, los padres comen, las madres comen, se está tratando y trabajando para hacer justicia, ser lo más justo posible. Lo que no podemos es llevar un mensaje de que, porque la vida está cara, mis hijos no comen. No. Mis hijos comen por sobre todas las cosas”, sostuvo la funcionaria.

La administradora interina aseguró que durante las vistas públicas se considerarán aquellos reclamos que se entiendan que son válidos y que se le dará la oportunidad a todo alimentista de “exponer, aclarar o solicitar” algún tipo de enmienda.

“Lo que se compraba antes con $100, hoy a duras penas se puede. Todos vamos al supermercado y vemos cómo $100 dólares antes eran cuatro bolsitas y ahora es una y media de compra… pero me siento muy contenta en poder indicar que sí esperamos que antes de que termine el año, tengamos unas nuevas guías para beneficio de nuestros niños”, declaró.

En diciembre de 2021, había 182,481 casos activos de menores que recibían pensión alimentaria a través de Asume.

