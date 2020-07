La representante novoprogresista María Milagros Charbonier no reveló detalles del allanamiento esta mañana de agentes federales que llegaron a su casa en Río Grande, donde incautaron su celular y el de su esposo.

Insistió, sin embargo, en que no es objeto de una pesquisa federal.

Sí dijo que le hicieron preguntas sobre “procesos” legislativos y que fueron “muy amables”. Dijo que accedió a entregarles el celular antes de que los agentes le mostraran una orden para incautar el mismo.

“Qué me preguntaron, no les puedo decir, pero tengo que decir que me trataron con mucha deferencia y no fueron hostiles. Fue un proceso de preguntas y respuestas normal, y les contesté todas las preguntas una vez me dijeron que yo no era objeto de la investigación, porque se los pregunté claramente”, afirmó Charbonier en conferencia de prensa en su oficina legislativa.

“Me fui a hacer mis labores del día y les pregunté, porque sabía que iba a salir en la prensa, qué era lo que podía hablar o no y me dijeron que esto es un proceso de investigación y eso es todo lo que me dijeron”, agregó.

Charbonier admitió que cuestionó a los agentes sobre el momento en que escogieron ir a interrogarla, por la cercanía de la primaria el próximo 9 de agosto. Dijo haberles cuestionado por qué no se hizo la intervención luego de las primarias, al reconocer que esto podría tener un efecto en el proceso electoral.

Por otro lado, confirmó que las preguntas no están relacionadas al aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, a quien Charbonier endosa.

Sobre Jonathan Alemán, quien fuera director de su oficina legislativa, la representante no confirmó que las preguntas hayan sido sobre sus funciones. Aseguró desconocer en qué agencia del gobierno trabaja ahora y aseveró que no habla con él hace unos seis meses.

EL VOCERO reveló más temprano en primicia que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron la residencia de la representante, quien luego confirmó a este medio que incautaron su teléfono celular.