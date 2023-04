La despolitización de las operaciones y los puestos de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (Prits) es vital para el desarrollo y consistencia de la política pública sobre tecnología en el gobierno, coincidieron dos conocedores consultados por EL VOCERO, luego de que trascendiera el rechazo del Senado a Nannette Martínez como directora ejecutiva de esa dependencia.

Los intentos en el gobierno para establecer esta oficina comenzaron hace 9 años con la idea de ofrecer digitalmente los servicios a los ciudadanos, pero no fue hasta julio de 2019 que se creó Prits mediante la Ley 75 del entonces gobernador Ricardo Rosselló. No obstante, la necesidad de esta dependencia comenzó a discutirse públicamente desde la administración de Luis Fortuño y más adelante con Alejandro García Padilla.

Giancarlo González Ascar, exdirector de informática del gobierno bajo García Padilla y actual socio fundador de la aplicación Urbital, consideró que el Senado tuvo la oportunidad de darle atención a lo que está pasando en Prits y aumentar su capacidad para responder a las necesidades tecnológicas del gobierno. Además, cuestionó que estén utilizando el puesto del director ejecutivo de Prits -sobre el cual están obligados a pasar juicio mediante ley- para “politiquear”.

“Lo peor ahora mismo es quién va a querer asumir ese rol ahora. Queda un año y medio del cuatrienio, las elecciones son en noviembre y estamos en mayo. ¿Quién en su sano juicio va a querer entrar en ese puesto para pasar un proceso de confirmación? No van a conseguir a nadie. Entonces, tienes proyectos corriendo de digitalización, el jaqueo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el marbete electrónico y otros temas de seguridad que estaban desarrollándose. Quisiera saber a quiénes ellos (los senadores) van a recomendar”, manifestó.

Recordó que el actual secretario auxiliar de tecnología adscrito a la Oficina del Gobernador, Enrique Völckers Nin, tampoco fue avalado por ese cuerpo legislativo para liderar en Prits. Incluso, cuando este promovió iniciativas como el VacuID durante la pandemia del covid-19 y la licencia de conducir en formato digital.

“¿Por qué la conversación (de los senadores) no es seguir adelantando trabajos como estos? Hay tantas cosas que se pueden hacer…”, cuestionó González Ascar, quien indicó que Prits pertenece a organizaciones que agrupan a jefes de sistemas de informática de otros estados.

“El mensaje que estamos enviando es que tenemos una inconsistencia, falta de atención y poca consistencia con quien lidera esto. Eso se presta para menos trabajos, poca coordinación y más jaqueos”, planteó.

Reiteró que será complejo conseguir una persona que pueda ocupar el puesto de director ejecutivo de Prits, por lo que puede que el gobierno termine en una especie de “limbo” con esa dependencia.

“Más allá de una persona que pueda estar capacitada es conocer la idiosincrasia y las operaciones del gobierno como tal. No hay nadie de afuera ahora mismo que pueda entrar y arrancar rápido. Coger el piso le tomará mucho tiempo”, sostuvo.

En tanto, James Lynn, especialista en tecnología y medios digitales, opinó que la salida de Martínez no debería entorpecer el desarrollo de proyectos en Prits porque los empleados seguirán trabajando con los proyectos pendientes. Sin embargo, enfatizó que mezclar la tecnología y política es perjudicial para los ciudadanos.

“Para mí los temas de tecnología no son temas de politiquería. Lo que estamos haciendo es ayudando al País sin importar los colores. Aquí todas las empresas están buscando que les toque algo, y entonces buscan servirse con el gobierno”, expresó.

Opinó que el puesto de director ejecutivo de Prits podría ser similar a la de la Oficina del Contralor y otras que “no están sujetas al vaivén de la marea política”.

“En los últimos 5 o 6 años hemos estado haciendo avances, como las aplicaciones de Cesco Digital, AutoExpreso y el VacuID durante la pandemia de covid-19. Hay cosas que todavía no trabajan bien como el SURI, que eso no es una plataforma ‘friendly’ y no se entiende bien. Creo que este tipo de oficina debe funcionar sin importar quién lo dirija para que los trabajos no se detengan. La tecnología no es estática y hay proyectos que no se terminan porque siempre hay que actualizarlos”, puntualizó.

Ayer, EL VOCERO procuró entrevistar a Martínez y a Völckers Nin, pero no estuvieron disponibles. No obstante, cuando surgió el informe negativo de la Comisión de Nombramientos del Senado, Martínez expresó temor de que si derrotaban su nombramiento se afectaran proyectos que maneja la oficina. Igualmente, dijo que Prits no cuenta con los empleados necesarios para operar a capacidad y que es todavía una entidad en “desarrollo”.

“Somos una agencia todavía en crecimiento y que buscamos tener un personal bien especializado, pero todavía no me han aprobado los puestos técnicos. Al pasar juicio sobre la ejecutoria mía y de nuestra oficina, tenían que considerar el momento histórico en que estamos”, afirmó.