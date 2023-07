Treinta residencias de la comunidad Alto de Cuba, en Adjuntas, amanecieron este jueves iluminadas por paneles solares como resultado de un plan de desarrollo local, liderado por la organización de autogestión comunitaria Casa Pueblo, que buscó transformar la infraestructura energética de esos residentes por la recurrente inestabilidad en el servicio de luz.

Los hogares, que producen suficiente electricidad del sol para suplirles durante todo el día y almacenar en caso de emergencias, forman parte de los más de 400 proyectos de seguridad energética realizados por Casa Pueblo en ese municipio tras el paso del huracán María.

“Aquí el concepto principal es el derecho de energía para todos y todas, que no sea un privilegio de aquellos que pueden pagar un sistema solar. Esta comunidad, que ha sido transformada, es un referente de cómo deberían ser las comunidades en el País. Todas deben hacer aprovechamiento de energía solar en el techo de sus casas, y la energía que falte es la que viene por el cable. Lo importante es descentralizar, que la gente también pueda producir energía y aportar a la agenda energética del País”, narró el doctor Arturo Massol Deyá, director ejecutivo de la organización, en entrevista con EL VOCERO.

En Adjuntas, hasta el día de hoy, Casa Pueblo ha robustecido los sistemas energéticos de diversas viviendas y negocios, la estación de bomberos, servicios de comunicaciones e infraestructura crítica adicional.

La líder comunitaria y dueña del colmado El Alto de Cuba, Sharon Cedeño, se mostró agradecida por el rescate que los paneles solares le proporcionaron a su negocio, ya que sin ellos, el costo ascendente de la electricidad posiblemente la hubiese forzado a cerrar permanentemente.

“Estoy más que agradecida y orgullosa, con Dios primero y con Casa Pueblo (segundo), porque todo era un revolú. Si se iba la luz tenía que cerrar temprano y si no tenía gasolina para echar al generador, no podía abrir el negocio. Con el que tenga las placas literalmente no me preocupo. ¿No tengo luz en casa? Voy al negocio. Tengo luz, no pierdo nada, y mis vecinos que no tienen placas, alrededor y de calles cercanas, van al negocio y cargan sus teléfonos en el colmado. Corre de maravilla”, celebró Cedeño.

En colaboración con Casa Pueblo, los vecinos de Alto del Cuba celebran hoy el no tener que enfrentar más apagones.

El colmado El Alto de Cuba dispone de un equipo solar sofisticado que produce más energía que la que utiliza, por el cual logró disminuir su factura mensual de luz de $400 a solamente $5. Asimismo, las unidades ubicadas en las residencias le brindan a cada familia una reducción de cerca de 50% de su gasto original.

La propuesta de autogestión comunitaria, según explica Massol Deyá, se vale del poder comunitario para democratizar el acceso a la energía renovable. Por medio de colaboración entre vecinos, retos que pueden ser problemáticos para hogares individuales como, por ejemplo, el financiamiento de sistemas fotovoltaicos, se vuelven mucho más asequibles.

“Si usted va a hacer una compra, no es lo mismo negociar para su casita que decir ‘nosotros somos 20 y vamos a ir a esta empresa a negociar, de tú a tú, un sistema de energía solar’, y es una compra colectiva. Me parece que ese renglón es fundamental, porque usted no puede depender de los políticos. Esa organización es la que ha probado ser importante cuando pasa un huracán, cuando hay un terremoto. Cuando uno piensa cómo es que se responde en el País, la gente que está organizada es la primera línea de acción. Organizarse a través de la autogestión para transformar su realidad es la ruta que nosotros impulsamos para el cambio”, afirmó el también profesor de microbiología del Recinto Universitario de Mayagüez.

De moda la autogestión energéticaTal modelo, al parecer, se está poniendo de moda en otras comunidades.

La comunidad Maizales de Naguabo, que padece además de problemas de seguridad por falta de alumbrado, ya ha realizado acercamientos para edificar un sistema análogo al de Alto de Cuba en sus calles y residencias.

En Maricao ya se puso en marcha un proyecto de microrredes, que sirve para distribuir y producir energía localmente.

También instalaron proyectos para beneficio comercial como en Villalba, donde una estación de ordeñamiento de cabras de las hermanas Clarisas opera completamente con energía solar.

“Si miras los escenarios en donde sería bien difícil vislumbrar cómo pudieran financiar un sistema fotovoltaico y por qué lo tienen, la contestación es porque existe organización social. En Maizales, en Villalba, en Maricao hay organización social. Aquí en Casa Pueblo también y en la comunidad Alto de Cuba se ha ido construyendo organización social”, afirmó.

“Si tú tratas de resolver este problema de manera individualizada, es posible que te topes con tantos desafíos y problemas que pudiera inmovilizarte, pero si tú estás en un contexto de organización social y son un grupo, el aprendizaje es colectivo, la búsqueda de referencias, el protegerse, el negociar es compartido”, agregó Massol Deyá.