El doctor Miguel Ángel Beltrán, maestro, director, profesor universitario y cofundador del comité Prohibido Olvidar, tenía catorce años cuando la tormenta Donna tocó suelo humacaeño.

“Nosotros vivíamos más arriba del río. El problema es que desde el tres de septiembre comenzaron las lluvias. El día tres, sacaron toda la gente. Los llevaron a las escuelas Antonia Sáez y Luis Muñoz Rivera— que eran las que usaban en esa época, y todavía— para desguarecer las personas que vivían a la orilla del río. El día cinco ya la gente estaba en crisis. Se tapó el puente y el agua, como no tenía para seguir corriendo, tiró hacia el pueblo”, añade.

En 1960, el pueblo de Humacao comenzó la década sufriendo una tragedia como ninguna otra. Donna resultó desviándose hacia el norte, pero trajo tras ella una banda espiral con intensas lluvias. La saturación del terreno y el estanque de materiales llevaron al río y sus quebradas a desbordarse. Las débiles viviendas de madera fueron arrastradas por las corrientes con familias enteras dentro, sus autos e incluso sus animales. Muchos perecieron pillados entre los escombros. Otros fueron electrocutados al nivel del agua alcanzar el tendido eléctrico, el cual no había sido apagado. La mayoría murieron ahogados. Las agencias gubernamentales identificaron sobre 250 personas. Esa noche, las barriadas y arrabales aledañas al río desaparecieron.

Ante la magnitud de la tragedia, la veracidad de los números ofrecidos por las agencias del gobierno se pone en cuestión. Fue considerable la cantidad de personas desaparecidas que nunca fueron encontradas y las cifras se estiman realmente ser alrededor de las 450.

Quienes conocen de la tragedia le llaman la Inundación del ‘60 o La tragedia del ‘60. Impactante y más que merecedora de ser recordada, dos la consideran prohibido olvidar.

Comité Prohibido Olvidar

El doctor Miguel Beltrán y José Luis Casillas son los fundadores del comité Prohibido Olvidar en Humacao.

El alcalde Marcelo Trujillo Panisse le había prometido al doctor Beltrán y Casillas un solar de terreno para la construcción de un monumento que ya habían planificado. Pasaron los años y eso no sucedió.

A mediados del 2015, el representante Narden Jaime Espinosa asignó una cantidad de dinero para la construcción. “Luego surgió el lío de la guagua”, cuenta Beltrán. A través de la Administración de Servicios Generales, el representante donó un autobús rotulado a la banda municipal, reportó el Oriental.

El alcalde Marcelo Trujillo alegó por Walo Radio que Espinosa no le informó a ningún funcionario sobre la existencia del vehículo ni sometió los documentos necesarios. “Se enojó con Marcelo y esto se fue al piso”, finaliza la anécdota.

El veinte de septiembre del 2017, el huracán categoría cinco nombrado “María” azotó a Puerto Rico. Entre los estragos, derrumbó lo más cercano a un monumento a la tragedia que tenía Humacao. Fue recogido entre los escombros y el área una vez más permaneció vacía.

El quince de septiembre del 2019 fallece Marcelo Trujillo Panisse. El 7 de noviembre del 2020, Reinaldo (Rey) Vargas Rodríguez es anunciado como el elegido nuevo alcalde de Humacao. El doctor Miguel A. Beltrán continuaba con su lucha a que se construyera un monumento digno a las familias perdidas. Visitó su oficina y fue recibido con una propuesta. El ahora exalcalde Rey Vargas presenta un diseño para un obelisco. Beltrán le dijo que no.

El dieciséis de mayo del 2022, se efectuó la renuncia de Reinaldo Vargas como alcalde de Humacao tras ser arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por cargos de corrupción en el municipio. Para junio del mismo año el ingeniero industrial Julio Geigel Pérez resultó victorioso en la contienda especial para el puesto de alcalde. Como con Vargas, el doctor Miguel Beltrán también rápidamente pautó reunión.

“Nos reunimos con el alcalde que hay [Julio Geigel], y el: ‘¡sí, eso va!’ ”, comparte Beltrán. “Inclusive, le dice al hombre que está trabajando, el escultor, que hiciera ya el modelo. Que lo trajera. [El escultor] invirtió dinero, envió la cotización nueva. Mira, nada. Nada. Ni le ha contestado a él”, alega Beltrán.

El alcalde designó encargo del proyecto a Gabriel Piloto Santiago. “Las veces que lo llamé nunca me contestó”, indica Beltrán. Piloto Santiago era el propietario de Humacao Home Care, Inc. Para febrero del 2023 fue acusado de 32 cargos por fraude, apropiación ilegal de fondos públicos y explotación financiera, reporta Walo. El veinticuatro de abril su abogado, Pablo Lugo, llegó a negociaciones donde se reclasificaron los delitos a menos grave y una multa nominal. El cuatro de mayo, la juez Tribunal de Humacao, Marieli Rosario Figueroa, lo declaró culpable de 32 cargos y de 8 a la corporación Humacao Home Care, Inc. en una reclasificación de delitos menos grave por violación al Artículo 181 del Código Penal. “Salgo tranquilo. Salgo con mis manos limpias”, le comentó a Walo tras salir del Tribunal.

“Le pedí una reunión [al alcalde Julio Geigel]. Hasta el momento ninguna”, dice Beltrán. “Pues yo dije: ‘bueno, me voy a reunir con los diferentes grupos, y haremos un piquete’. Porque ya está bueno de estar abusando del pueblo”, añadió.

Es en este estado de limbo que aún se mantiene el proyecto. Entre una propuesta letra H de 25 pies de altura en la entrada al pueblo desde la autopista, cerca de comenzar construcción, y el pinte de puentes bajo carreteras con postes eléctricos aún fuera de función. “Los fondos los hay. Lo que pasa, vuelvo y te repito, la inercia que tienen los gobiernos para hacer una obra donde ellos se destaquen”, comentó Beltrán.

El doctor Beltrán ha ido en dos otras ocasiones a la alcaldía a buscar audiencia con el alcalde. Ambas, estaba fuera del pueblo. “Lo que voy a hacer es que un miércoles voy a aparecerme allí [de nuevo]. Y vengo y ‘el alcalde me tiene que atender hoy’ ”, compartió.

Al ser preguntado si mantiene esperanza que pronto se construya ese monumento digno, contesta: “Yo espero antes de, durante su incumbencia, pero si no pues. Hay que seguir la lucha. No hay peor lucha que la que tu no defiendes. Llegará el momento. Llegará uno que tenga sensibilidad. Porque esto es de sensibilidad”.

“Como él no es de aquí. Él es de Fajardo”, puntuó el humacaeño sobreviviente a la tragedia.

Como parte del reportaje se buscó una reacción de la administración actual, pero su oficial de prensa, Mei-Ling Villafañe, indicó que no tenía detalles que debía consultarlo, pero no hubo respuesta.

