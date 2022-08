La investigación preliminar que realiza el Departamento de Justicia sobre el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y los representantes de distrito del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro, continúa en curso luego de que se le concediera a la agencia una prórroga de 90 días para completar la pesquisa.

“El Departamento de Justicia se encuentra trabajando dentro del término establecido por virtud de ley”, explicó el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli Hernández, en declaraciones escritas a EL VOCERO.

La Ley 2-1988 de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) dispone que Justicia debe realizar la investigación preliminar dentro de un término de 90 días contados desde la fecha en que el secretario determine que procede dicha pesquisa.

Sin embargo, en aquellos casos en los que Justicia considere que, por su naturaleza o complejidad, no ha sido posible completar adecuadamente la investigación preliminar, la ley dispone que podrá solicitar 90 días adicionales, a discreción de la Opfei, que determina si concede o no el término adicional pedido por la agencia.

La pesquisa surgió luego de que los tres excandidatos a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Rossana López, del Partido Popular Democrático (PPD) y Adrián González, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), hicieran un referido a Justicia.

La denuncia contra los tres funcionarios está relacionada con unos trabajos de asfalto que realizó la compañía JR Asphalt, presuntamente de manera gratuita, en medio de la pasada campaña electoral de estos políticos.

La referida asfaltera forma parte del esquema de corrupción develado recientemente por las autoridades federales en Trujillo Alto, Cataño, Guayama, Humacao y Aguas Buenas, por el cual fueron acusados los alcaldes de estos municipios.

Ayer, Romero fue cuestionado por la prensa -en la inauguración del primer laboratorio clínico especializado en VIH/sida, en Santurce- sobre la investigación que realiza Justicia desde el pasado 12 de mayo, fecha en que anunció el comienzo de la pesquisa, por lo que el término inicial de 90 días para completarla se cumplió el 10 de agosto.

“Más allá de las declaraciones que yo hice previo a que Justicia notificara la investigación, pues no tengo más nada que añadir”, dijo Romero a un periodista. Ante la pregunta de si fue citado por Justicia, el alcalde de la capital respondió: “No vamos a comentar sobre eso. Si quieres, dirige la pregunta a Justicia”.

A mediados de mayo, tras darse a conocer la investigación, tanto Navarro como Morales aseguraron a EL VOCERO que no han cometido ningún acto ilegal y le dieron la bienvenida a la pesquisa.

“Yo duermo como un lirón, ronco y echa’o para atrás. No estoy ‘hipoteca’o’ con nadie. No tengo ninguna preocupación. Solamente me levanto todos los días a trabajar por mi gente, como lo he hecho en los pasados 20 años. No tengo nada por qué preocuparme ni por qué inquietarme porque siempre he actuado como establece la ley, sin picar fuera del hoyo”, afirmó Navarro.

Por su parte, Morales indicó: “A mí me parece que Justicia ha actuado de manera correcta. Esas son mis primeras expresiones. Me parece que están haciendo lo que hay que hacer, que es cuando un ciudadano, no importa quien sea, hace una alegación contra un funcionario, lo que dicta la ley es que hay que investigarlo”.

En ese momento, Romero, por su parte, manifestó que estaba convencido de que la investigación validará lo que ha dicho hasta ahora: “Que el municipio de San Juan no otorgó contratos con JR Asphalt Inc., desde enero de 2021, cuando asumí las riendas como alcalde. En deferencia al proceso, no emitiremos comentarios adicionales”.