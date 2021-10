Ante la falta de votos para aprobar la medida que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), continúan las negociaciones entre la Legislatura y el Ejecutivo para lograr una versión final que cuente con el aval de al menos los dos principales partidos políticos en la Casa de las Leyes con el objetivo de que se le pueda dar paso a una pieza legislativa que sea firmada posteriormente por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, reconoció que la medida, al momento, no cuenta con los votos para ser aprobada, por lo que se trabaja en un lenguaje para que se le pueda dar paso al proyecto de ley en ambos cuerpos legislativos. En el Senado se necesitan al menos 14 votos y en la Cámara se necesitan 26.

Sin embargo, miembros de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) en ambos cuerpos legislativos han expresado su oposición a la medida, por lo que se necesita el voto de legisladores de otras colectividades para que finalmente la medida sea aprobada.

Pero tanto legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se han expresado en contra de la medida, al igual que el senador independiente José Vargas Vidot. De igual manera, cuando se llevó a votación la medida hace dos semanas en ambos cuerpos, las legisladoras del Proyecto Dignidad votaron en contra.

Así las cosas, la llave para la aprobación de la medida parece tenerla el Partido Nuevo Progresista (PNP) en ambos cuerpos legislativos. Sin embargo, el voto de la mayoría de los legisladores de esta colectividad va a depender del lenguaje final de la medida, pues ya han advertido que si no se le hace cambios a la misma, le votarán en contra.

“Desde el pasado domingo, luego de la reunión con la Junta de Supervisión Fiscal se acordaron unos lenguajes que se están afinando en la medida del Comité de Conferencia que Cámara y Senado tiene que atender ya sea en la tarde de hoy o en el día de mañana. Estamos tratando de que sea hoy, pero no tengo una camisa de fuerza. Estoy trabajando para conseguir un lenguaje que consiga los votos en Cámara y Senado”, sostuvo Dalmau.

El presidente senatorial dijo que se está evaluando un lenguaje adicional que se ha propuesto. Incluso, EL VOCERO supo que de La Fortaleza se había enviado un lenguaje adicional para incluir en la medida legislativa. La información posteriormente fue confirmada por Dalmau a la prensa.

"El gobernador sometió un lenguaje, nosotros sometimos otro lenguaje... Acá en la Cámara de Representantes también se sometió otro lenguaje. Estamos tratando de armonizar el lenguaje. Ya (el gobernador) envió un lenguaje", confirmó Dalmau.

De hecho, en los pasillos del Capitolio se observó más temprano al asesor legislativo del gobernador, Carlos Rivera Justiniano.

"Todos los lenguajes que ha propuesto todo el mundo caen en dos artículos: en el 104, que habla de las pensiones y en la vigencia. Esos son los artículos más controversiales desde el primer día", dijo Dalmau.

Aunque el movimiento obrero, legisladores de distintos partidos y jubilados han alertado que la medida tal y como está permitiría recorte a las pensiones, Dalmau objetó esta premisa. “Como está hoy no permite recorte de pensiones ni el lenguaje ni la vigencia, pero hay quien interpreta lo contrario. Yo no puedo obligar a alguien a que crea igual que yo. Cada cual lo interpreta de la manera que quiera interpretarlo”, respondió al ser cuestionado.

“El lenguaje dice que si el PAD no enmienda la parte de no recortes, la ley no es válida. ¿Algo más claro que eso? Ese es el lenguaje que existe hoy en la medida… Eso es lo que dice. Se habla de las pensiones futuras. Eso no lo dice el lenguaje y cualquiera puede decir las pensiones del año 2025, eso no está en el lenguaje. El lenguaje habla de las pensiones existentes. Esas pensiones existentes no van a recibir recortes. Yo no puedo hablar de las pensiones del futuro porque eso no está en el proyecto”, sostuvo.

Dalmau dijo que parte de las conversaciones que se están dando es para que haya un lenguaje más claro sobre el asunto de las pensiones para "lograr los votos y lograr que todo el mundo entienda que lo que dice ahí es lo que dice, para que no esté sujeto a interpretaciones".

"Lo que está en discusión o en diálogo en este momento es el (Artículo) 104 y la vigencia. Lo demás se queda vigente", afirmó. "Nuestro plan de trabajo es aprobarlo hoy, pero esto es sujeto que se tengan los votos... Cuando tengamos el lenguaje final, creo que los votos van a estar", subrayó.

Dalmau confía en que se pueda llegar a un acuerdo hoy sobre la medida legislativa. "Estoy trabajando para que haya un acuerdo. A mi me gusta trabajar esto muy serio. Lo que pasa es que si la coma no está a la derecha y está a la izquierda, pues o sea, no es fácil complacer a todo el mundo", dijo.

"El lenguaje tiene que decir que esta ley no se puede aplicar si no hay el compromiso de enmendar el PAD y no recortes (a las pensiones). Eso es todo. ¿Por qué no están todos los votos? Pues es cómo se escribe (ese lenguaje). (Dicen): ‘si está escrito así, pues yo no estoy convencido’. Pues no puedo convencerlos de otra manera. Cuando leemos todos los lenguajes llegamos a la misma conclusión. (Así que) es quién lo propone o quién dice que fue el que propuso la última versión y yo como presidente (del Senado) quiero armonizar un lenguaje que podamos estar todos de acuerdo y que podamos tener los votos”, subrayó Dalmau.

Postura del PNP

Por su parte, el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, reiteró que si persiste el lenguaje que sometió la Junta de Control Fiscal, la determinación del caucus es que se le va a votar en contra a la medida que daría paso a la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra.

"La determinación del caucus es que si sigue el lenguaje de la junta, que es el documento que está en blanco y rojo, la votación es en contra. Si hay un cambio en el lenguaje a base de que se reinserte el lenguaje que fue aprobado en Cámara y en Senado, entonces se daría libertad a los compañeros para votar como votaron la vez pasada, pero de lo que hemos visto hasta ahora, eso no ha ocurrido", sostuvo.

Méndez Núñez indicó que "asumo que regresaremos como a las 7:00 p.m. Todavía están las negociaciones. Yo entiendo que estarán buscando el lenguaje que la delegación del PNP quiere para poder tener los votos. Eso es sencillo: no tienen los votos ni en Cámara ni en el Senado".

"El gran problema del lenguaje de la junta (que contiene la medida es) que la junta ya presentó su carta. La carta de la junta es que nada los puede atar, que nada le puede restringir la autoridad que ellos tienen sobre el gobierno de Puerto Rico, claramente lo establecen así en su articulado y (dicen) que la Legislatura no le puede poner cortapisas", comentó.

"Incluso, el articulado donde establecen cuáles son las limitaciones en términos de las pensiones, claramente establece que puede haber alguna congelación futura en términos de las pensiones y eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos un lenguaje claro y sencillo: cero recortes a las pensiones. Nosotros no queremos nada más", agregó.

Con esto, Méndez Núñez dijo que se refieren a que no haya ningún recorte a las pensiones. "La junta lo quiere limitar a solamente a un grupo... Ya nosotros le dimos el lenguaje y lo que queremos es que se reinserte. Ahora, ¿hay la voluntad de la junta de aprobarlo? Esa es la pregunta", sostuvo el portavoz del PNP en la Cámara.