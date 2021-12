El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) reveló el jueves los primeros hallazgos de una investigación en curso por corrupción y que involucra al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, uno de dos socios de la empresa asfaltera JR Asphalt y a otro contratista que aún no ha sido identificado.

En un frente unido, la fiscalía federal y el FBI emitieron una exhortación pública a oficiales de gobierno y a contratistas que estén involucrados en casos de corrupción para que se entreguen y cooperen con las investigaciones, pues de no hacerlo se exponen a condenas más severas.

Durante la madrugada de ayer, el FBI arrestó en su residencia en Gurabo a Mario Villegas Vargas, contratista del municipio de Cataño y codueño de la empresa JR Asphalt. Contra Villegas Vargas pesan tres cargos criminales por conspiración para cometer soborno y otorgar comisiones ilegales (kickbacks), soborno y uso de comunicaciones electrónicas para cometer extorsión.

Dato relevante JR Asphalt recibió $9,966,903.16 en contratos desde septiembre de 2017 hasta julio de 2021.

Villegas Vargas fue llevado ante la magistrada Camille Vélez Rivé para una vista inicial y de fianza en la que se declaró no culpable por los delitos imputados. La magistrada concedió una fianza de $15,000 no asegurados, por lo que Villegas Vargas regresó a la libre comunidad poco antes del mediodía.

Por otra parte, el jefe de la fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, confirmó en conferencia de prensa que el exalcalde Delgado Montalvo llegó a un acuerdo con el gobierno federal para declararse culpable por un cargo de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales. A diferencia de Villegas Vargas, el exalcalde no fue acusado por pliego, sino que acudió a fiscalía federal el 30 de noviembre para renunciar a su derecho a ser acusado por un gran jurado federal.

“Cuando eso sucede, se radica un documento conocido como ‘información’, de conformidad con la autoridad del Fiscal de los Estados Unidos. En muchos casos, incluido este, las partes llegan a un acuerdo de culpabilidad por el cual la persona acepta responsabilidad por su conducta delictiva y recibe ciertos beneficios a cambio de esto”, explicó el jefe de fiscalía federal.

Como parte del acuerdo, a Delgado Montalvo se le impuso un cargo de confiscación de $105,820, producto de los sobornos recibidos por Villegas Vargas, al igual que se le confiscaron cinco relojes lujosos, cuatro de ellos marca Rolex y uno Vacheron Constantin.

Muldrow precisó que el valor individual de los relojes oscila entre $8,000 y $50,000 cada uno, por lo que el valor combinado de todos asciende a $200,000. Los relojes formaban parte de los sobornos que Villegas Vargas entregaba a Delgado Montalvo.

El esquema de Villegas

Según el pliego acusatorio contra Villegas Vargas, el esquema remonta a junio de 2017 cuando él y un socio suyo de JR Asphalt, identificado como Individuo B, acordaron con Delgado Montalvo otorgar pagos al entonces alcalde a cambio de recibir contratos municipales. En total, JR Asphalt recibió 50 contratos entre septiembre de 2017 y agosto de 2021 y recibieron un total de $9,966,903.16, monto que incluye fondos federales por el huracán María y por la pandemia otorgados a Cataño.

Del registro de corporaciones se desprende que JR Asphalt fue incorporado por Villegas Vargas y Raymond Rodríguez Santos. Sin embargo, aunque fue abordado en múltiples ocasiones sobre la identidad del Individuo B, el fiscal federal no reveló la identidad de esa persona ni precisó si estaba cooperando con las autoridades federales.

Villegas Vargas se reunía en secreto con Delgado Montalvo en distintos lugares en Cataño para entregarle los sobornos y los relojes. Del pliego se desprende que el contratista entregó sobornos en efectivo al entonces alcalde en tres ocasiones: el 14 de diciembre de 2020 por $70,000, el 2 de febrero de este año por $7,840 y en junio de este año por $17,000.

“En un momento dado durante la comisión de ese esquema, Villegas le dijo a Delgado (que debía) salir de los relojes para ocultar lo que estaba sucediendo”, indicó Muldrow a la vez que afirmó que el dinero de soborno ya fue confiscado y está en manos de las autoridades federales.

Los cargos que pesan contra Villegas Vargas lo exponen a una condena de hasta 20 años en prisión.

El otro que sobornó al Cano

Del documento de información en el que fiscalía federal presentó los cargos contra Delgado Montalvo, se desprende que otro contratista también le pasó sobornos. Según el escrito, desde el 30 de junio de 2017 un individuo identificado como Persona A entregó pagos semanales en efectivo a Delgado Montalvo a cambio de influenciar el otorgamiento de contratos a la Compañía A.

De hecho, el pliego indica que el 25 de septiembre de 2017 - cinco días después del embate del huracán María – Delgado Montalvo otorgó el contrato 2018-000108 por la suma de $47,970 a la Compañía A a cambio de pagos semanales en efectivo.

Una búsqueda en el registro de contratos de la Oficina del Contralor (OCPR) revela que la empresa Waste Collection Corp. fue agraciada con ese contrato. Según el registro de corporaciones, Waste Collection Corp fue incorporada en 2012 por Oscar Santamaría Torres, quien dirigía la empresa hasta el 16 de noviembre de este año, cuando la presidencia pasó a Luis Mayoral Reichard, según consta en una resolución corporativa.

De hecho, el miércoles Waste Collection emitió declaraciones escritas señalando que Santamaría Torres había renunciado a su cargo desde el 20 de octubre, “a raíz de los continuos señalamientos de la prensa sobre alegadas investigaciones federales”.

Además de las confiscaciones de dinero y los relojes, Delgado Montalvo también se expone a una pena de prisión de hasta 5 años por el esquema que confesó.

Muldrow destaca beneficios al Cano

Desde principios de esta semana, fuentes de EL VOCERO han apuntado a que un gran jurado federal sesionó con relación a una pesquisa que envuelve a seis alcaldes y exalcaldes por el manejo de contratos de desperdicios sólidos. Aunque el FBI solamente ejecutó un arresto ayer –el de Vargas Villegas- tanto el fiscal Muldrow como el jefe del FBI, Joseph González, urgieron a que políticos y contratistas den un paso adelante y cooperen con las investigaciones por corrupción para así recibir beneficios en cuanto a la potencial condena a la que se exponen.

En conferencia de prensa, Muldrow sostuvo que los casos revelados ayer demuestran los contrastes dramáticos que hay entre cooperar con las autoridades federales y esperar por una acusación federal. De una parte, el fiscal resaltó que Delgado Montalvo optó por entregarse y declararse culpable antes de que un gran jurado federal emitiera una acusación en su contra. De la otra parte, Villegas Vargas no se entregó y por lo tanto fue objeto de un arresto que surgió de una acusación del gran jurado federal.

“Si vienen donde nosotros y aclaramos lo que está pasando y deciden cooperar con nosotros y también ayudar en otros aspectos, sí eso puede tener un beneficio y uno solamente tiene que mirar a los dos casos que miramos hoy: uno es una información con una pena máxima de 5 años y el otro es un ‘indictment’ con una pena de 20 años”, indicó Muldrow.

Severa advertencia de Fiscalía y el FBI

Muldrow defendió el hermetismo con el que se ha manejado este y todos los casos de corrupción que investigan.

“Tenemos el deber y la responsabilidad de proteger nuestras investigaciones y a nuestros testigos que aportan evidencia en apoyo de las investigaciones. Ese deber de proteger pesa más que el hecho de que la prensa y el público legítimamente quieren conocer detalles sobre la investigación, como quién está cooperando y qué tipo de evidencia tenemos para probar el caso”, sostuvo Muldrow.

No obstante, lanzó una advertencia a oficiales de gobierno a que acudan a fiscalía federal a informar sobre actividad delictiva en el servicio público. “Anyone, any public official that has enganged in criminal activities, I urge you now to come forward. El valor de su cooperación y cualquier beneficio potencial para usted es mucho mayor mientras más temprano cooperen”, manifestó.

“Las diferentes etapas de cooperación con el gobierno incluyen, número uno la cooperación más temprana; se produce cuando el gobierno aún no conoce del delito o de su participación. Dos, es después de que los agentes se enteran y toquen a su puerta. Cuando los agentes van a tu puerta y tocan tu puerta, contesta y habla con los agentes y nos digan la verdad. La siguiente etapa es después que se le haya acusado y cuatro, la última y menos valiosa oportunidad llega después de ser condenado. Estas investigaciones no han culminado”, agregó el fiscal federal.

González, por su parte, catalogó las acusaciones por corrupción como parte de la ola criminal que arropa a la Isla, reafirmando que su prioridad sigue siendo la corrupción. Él también dirigió un consejo a funcionarios del gobierno que se vean identificados con los hechos desglosados en ambas acusaciones.

“El mensaje es para los oficiales públicos, los contratistas y otros: Lean la acusación y léanla bien y tómense un momento para reflexionar si los hechos y esquemas que se describen ahí son familiares. Ya usted sabe lo que debe hacer y dónde llamar (787-987-6500). Y lo último que quiero decir y no quiero que se pierda en traducción: This is just the beginning”, declaró González.