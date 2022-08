Madres lloran a hijos muertos a manos de la Policía

Para la madre y la tía de Javier Cordero Nevárez, el menor de 16 años que a principios de mes murió baleado por policías en Río Piedras, los 15 disparos que recibió constituyeron una “masacre” a su familia porque, según denunciaron, fue un suceso que “no debió terminar así”.

Sheila Nevárez y Zulgey Nevárez, la madre y la tía de Javier, respectivamente, acudieron ayer a una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sobre las situaciones de violencia policial con menores de edad en Puerto Rico. Desde allí, ambas irrumpieron en llanto y reclamaron una investigación justa por parte del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre los hechos que condujeron a la muerte del menor el pasado 1ro de agosto.

Ese día Javier fue perseguido por los policías porque, supuestamente, conducía un vehículo hurtado. En medio de la persecución, el menor -que tenía licencia de aprendizaje- entró a una calle sin salida, los agentes bloquearon la calle con sus patrullas y salieron de sus vehículos. Luego, Javier dio marcha en retroceso y se trepó sobre la acera, intentando escapar. En el intento, el menor chocó un vehículo y los agentes abrieron fuego en más de 60 ocasiones.

En la vista, la tía de Javier leyó el testimonio de su hermana porque esta no se sentía bien. Sheila se mantuvo a su lado, visiblemente afectada.

“El llamado de la Policía es de protegernos las vidas y no de arrebatárnoslas. Mi hijo no representaba ningún peligro para la Uniformada y perdió la vida al recibir aproximadamente 15 disparos de bala... Es obvio que no se siguieron los protocolos porque mi hijo no tenía arma de fuego alguna. Los hechos ocurrieron en una calle sin salida donde ellos (los policías) alegan que Javier intentó arrollarlos y en la escena es claro que no había manera de que los impactara porque los impactos de bala se observan en la puerta del conductor, justo donde estaba mi hijo, y no en la parte trasera o delantera del vehículo”, expone el testimonio que Zulgey leyó a nombre de su hermana Sheila.

La madre del menor también cuestionó las razones por las cuales se destituyó del manejo del caso a la fiscal Betzaida Quiñones. “Esta solicitud no es capricho, es porque fue ella quien vio y manejó la escena con transparencia. Fue la única que se acercó a mí y me dio apoyo. Mi hijo y mi familia necesitan que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir con nadie más”, añade la declaración.

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien preside la comisión senatorial, ambas indicaron que nadie de la Policía las ha contactado luego de que trascendiera que el NIE estaría a cargo de la investigación contra los agentes que mataron al joven.

“Como familia, nosotros perdimos un ser humano muy valioso y esperamos que estas personas respondan por los actos. Esto no debió haber terminado así. Entiendo que se debe crear una organización aparte e independiente que evalúe estos casos porque esto es la Policía investigando a la Policía”, afirmó.

Zulgey recordó que en una entrevista con periodistas se refirió al incidente como una “masacre” porque “esto es un sufrimiento que no tiene descripción”.

“Ella (Sheila) es la mamá y yo soy la tía, pero ella no duerme, ella lo espera y hasta yo misma espero la llamada. Mi mamá (la abuela de Javier) lo sufre. Esto es una pérdida grande, lo extrañamos y no nos lo van a devolver”, manifestó.

“Él no estaba armado, no era un riesgo para ellos. ¿Y por qué tomaron la decisión de acribillarlo como lo hicieron?”, agregó.

En la vista, la madre del joven fallecido rompió el silencio y habló entre sollozos. “Como su mamá, hubiese preferido mil veces enfrentar lo que él tuviera que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no me le dieron ‘break’ de nada y me lo mataron así. Entonces, ¿cómo iba a enfrentar la justicia?”, cuestionó.

“Me quitaron a uno de mis tres amores y no puedo decir que sin razón porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo no lo hubiera tapado tampoco. Hubiese preferido que pasara por ese proceso y yo lo hubiese acompañado para admitir que él estuvo mal, pero no acepto que lo mataran de esa manera. No era la manera de detenerlo, de quitarle la vida y de quitármelo a mí como mamá”, abundó.

La madre insistió en que el caso siga investigándose y se juzgue a los policías.

Durante la vista, el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico, Fermín Arraiza, cuestionó si “este es el verdadero resultado de una reforma de la Policía”.

“Son nueve años de reforma, protocolos y tratar de supervisarlos. El caso de Javier no es el único porque en 2019 hubo cerca de 12 muertes violentas a manos de la Policía”, dijo Arraiza.

Se repite la historia

Ese año, según Arraiza, se reportó la muerte de Anthony Maldonado Avilés, de 16 años y quien padecía de epilepsia, por lo que tenía sus emociones alteradas. Los hechos remontan al 17 de febrero de ese año en el barrio Caricaboa en Jayuya y se alega que el menor falleció a raíz de la fuerza excesiva por parte de la Policía.

La madre de Anthony, Elsa Avilés, testificó en la vista senatorial y describió lo ocurrido entonces como un acto “totalmente innecesario”.

“Tengo el recuerdo vivo de ese 17 de febrero de 2019. Salí de la iglesia y con preocupación de que a mi hijo le podía haber dado uno de sus episodios de epilepsia, que recurrentemente le daban. Ese día se quejó de dolor fuerte en su pierna, cayó en un episodio y fue difícil de controlar por su corpulencia. Él salió corriendo y llamé a la Policía”, narró.

Alegó que cuando los agentes llegaron a su casa bloquearon el portón, su hijo venía con un episodio epiléptico “fuerte” y cargaba un machete que le había regalado su abuelo.

“Él no respondía a mis llamados, entró en temblor y bajando la marquesina de espalda soltó el machete. Los agentes comenzaron a disparar desde el otro lado de la calle hacia el portón. Les gritaba a los policías que ellos sabían que él padecía de epilepsia, fueron muchos los disparos y vi cuando mi hijo se estrelló contra la puerta de la patrulla”, recordó Avilés.

En este caso, la madre de Anthony presentó una demanda contra el Estado por violación a los derechos civiles. Sin embargo, el caso quedó detenido en el Tribunal de Utuado debido a la ley federal Promesa y el Plan de Ajuste de Deuda (PAD). Según Arraiza, los policías involucrados en este caso ya fueron rearmados y ubicados en otra región policial.

“Estos son hechos que ocurren después de la quiebra (del gobierno) en 2017, pero la demanda se radica el 15 de marzo de este año antes del Plan de Ajuste de Deuda. Hay una orden reciente de la jueza Laura Taylor Swain que se ha malinterpretado y todos los tribunales están paralizando casos radicados luego de la quiebra y antes de que haya entrado en vigor el PAD. Los jueces están cometiendo un error grave y esto se tiene que investigar”, denunció el director legal de la ACLU.