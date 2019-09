FAJARDO — El relato fue espeluznante. Joseph O’Neill Howie García, quien mantenía una relación sentimental desde hace un mes con Arellys Mercado Ríos, asesinada la noche del 18 de agosto en Villa Marina Boulevard, narró hoy los últimos minutos de vida de la joven cagüeña.

“El cuerpo quedó boca arriba, las manos abiertas, los pies en la madera, la espalda en el cemento y la cara mirando no en dirección al bote, sino a la marina”, expresó Howie García en el interrogatorio realizado por el fiscal Eduardo Beale en la Sala 305 de la jueza María T. Rivera Corujo.

De acuerdo a la declaración, el pasado 17 de agosto Howie García se quedó en casa de Mercado Ríos. En la mañana del día siguiente, 18 de agosto, salieron a eso de las 9:00 a.m. hacia Villa Marina junto a su amigo Luis, a quien conoce hace 10 años, y una amiga de Mercado Ríos a quien identificó como Joan.

Howie García indicó que a eso de las 11:00 a.m. llegaron a Villa Marina todos en el auto de Mercado Ríos. Estos habían dejado sus respectivos vehículos en casa de la víctima. De ahí zarparon hacia el islote Icacos donde se encontraron con amistades que esperaban a Mercado Ríos en un catamarán.

Luego, se trasladaron a Palomino porque Mercado Ríos quería ver el atardecer. “Yo aprendí a ver los atardeceres por ella”, narró Howie García, quien indicó que tras compartir con otras personas que estaban en sus botes regresaron a Villa Marina.

Según su testimonio, cuando regresaron a Fajardo, Mercado Ríos fue la primera en bajarse del bote. Allí se topó con un teléfono celular en el muelle. Inmediatamente, le indicó a su novio que se había encontrado el aparato electrónico. Este le pidió que se lo diera, que posiblemente llegaría el dueño a buscarlo. Tras esta entregarle el celular, narró que colocó él mismo en el asiento del capitán de su embarcación.

Ante la jueza María T. Rivera Corujo del Tribunal de Fajardo, el testigo declaró que mientras hacía unas movidas para el desembarco del bote, escuchó unos pasos y luego supuestamente a Medina Cardona gritándole a Joan, la amiga de Mercado Ríos, pero de una forma altanera. Añadió que éste le preguntaba por un celular, pero que Joan le indicó que no sabía nada sobre ese teléfono.

Según el testigo, quien en ocasiones utilizó al fiscal para dramatizar y hasta dibujó en una libreta enorme colocada en un trípode, era cierto que Joan no sabía nada sobre que Arellys se había encontrado el teléfono.

“Le digo: ‘primo, ¿este es tu teléfono?’. (Estamos en una distancia) mano con mano. Lo estoy mirando hacia los ojos. La cara ahí completa. (No había) nada (entre medio de él y yo). Lo que había era la capota del bote”, narró el testigo.

Acto seguido, el fiscal le preguntó: “¿Y esa persona que usted vio a esa distancia dónde se encuentra hoy?”. “Ahí”, respondió Howie García, señalando por primera vez a Medina Cardona que estaba en sala.

Una vez le entregó el teléfono al individuo, Howie García se percató de que este no andaba solo, sino con una fémina que estaba vestida con un traje de baño color amarillo. El testigo dio a entender que la fémina había incitado a Medina Cardona al decirle que le querían robar el teléfono. “Viste, te lo querían robar, chorros de puercos”, afirmó.

A juicio del testigo, eso fue lo que provocó que Medina Cardona se creciera y le alzara la voz nuevamente a Joan para decirle que sí tenían el teléfono. Mientras eso ocurría, explicó que Mercado Ríos estaba en el área de madera del muelle. “En ese momento yo dije: ‘¿qué pasa aquí? Te acabo de dar el teléfono y sigues con actitudes. Yo me sentí amenazado”.

“Le dije: ‘si ya lo tienes (el teléfono), vienes alterado con las nenas gritándole, te damos el teléfono y vuelves con actitudes. Chico, olvídate de eso, ya tienes el teléfono, vete’”, expresó, al destacar que Mercado Ríos también le había pedido a Medina Cardona que se fuera del lugar.

“Él dijo: ‘Ustedes no me conocen a mí. Ustedes no me conocen a mí”, expresó el testigo, mientras dramatizaba el momento junto con el fiscal Beale. “A mí no me importa quién tú eres”, aseguró Howie García que le respondió Mercado Ríos.

Por segunda ocasión en su relato, destacó que se sintió amenazado y asustando por la situación que estaba ocurriendo. “Cuando voy a empezar a caminar para salir del bote escucho un ‘clack clack’. No sé lo que es. No hay explicación. Eso se oye metal con metal. Fue como una herramienta y digo ‘no puede ser’. Cuando levanto la vista, lo que veo es como si fuera un puño”, narró tapándose la cara, dramatizando lo que había observado ese noche.

Asesinan a Arellys

“Ahí se cayó (Arellys). Ella cayó. El cuerpo quedó boca arriba, las manos abiertas, los pies en la madera, la espalda en el cemento y la cara mirando no en dirección al bote, sino a la marina… Me tiré al piso del bote. Yo decía ‘no, no, no, no. No puede ser’. Cuando miro, él todavía estaba ahí, como mirando, parado mirando, con el arma en las manos”, sostuvo.

Mientras, la fémina que andaba supuestamente con Medina Cardona le pedía que se fueran del lugar. “Me quedé paralizado. Veo que le dieron un tiro a Arellys. No tengo nada para defenderme”, narró el testigo, de 31 años, quien en ocasiones agachó su cabeza, se echó a llorar y hasta utilizó una libreta grande para dibujar el área de la Marina.

“Según cayó, así mismo quedó: con los ojos abiertos, los ojos verdes bellos que tenía. Me la mató. Me la mató. Le decía a Luis: ‘mira esto, mira esto, cómo es posible esto, chico’. Ese momento, no se me olvida… Me mataron la nena. Me mataron la nena”, mencionó, mientras los familiares y amigos de Mercado Ríos lloraban en sala.

El testigo aseguró que minutos después del asesinato de Mercado Ríos llamó a su madre, a quien solo podía decirle: “chica, por un celular mataron, mataron, la mataron. Fue lo único que me salió”. “(Ella me preguntó), ¿a quién? ¿tú amiga está bien? No, le dieron a ella (respondí). Ella me dice que tranquilo que ella venía para acá ahora”, abundó.

“De ahí en adelante me arrancaron un canto de mi alma. Le pusieron stop a mi vida. Eso no se olvida”, expresó entre lágrimas el testigo, quien terminó su testimonio diciendo que el individuo a quien hizo referencia durante su testimonio es “Jensen Medina Cardona”.

En el contrainterrogatorio realizado por el abogado Jorge Gordon Menéndez, el testigo confirmó que le añadió en tres ocasiones nuevos datos a la declaración jurada que prestó el pasado 21 de agosto, tres días después del asesinato, ante la fiscal Dianette Aymat.

El testigo, quien identificó tanto a Arellys, Joan y Luis en un video que le mostró la defensa de Medina Cardona, indicó que ha leído la declaración jurada en varias ocasiones y aceptó que en el documento no se menciona las bebidas alcohólicas que sus acompañantes habían ingerido ni la ropa que tenían puesta. También aseguró que en el catamarán en Icacos ninguno tomó bebidas alcohólicas.

Asimismo, reveló que el día de los hechos no le dijo al Policía que habían bajado un bulto de su embarcación y negó que en el mismo hubiera una pistola. Este no supo contestar si el individuo que se acercó a su bote tenía tatuajes, si tenía barba, la estatura o cuál era su complexión física.

Cabe destacar que, este contrainterrogatorio continuará el próximo lunes a las 9:00 a.m. cuando se reanude la vista preliminar.

Posteriormente, el fiscal Yamil Juarbe indicó que “el testigo habla por sí solo. Su testimonio es demoledor”. Sobre la fémina que acompañaba a Jensen, indicó que ya la citaron, pero no contestó si le dieron inmunidad.

Mientras esto ocurría, se notaba en sala a los familiares y amigos de Arellys llorando. De hecho, el propio testigo tuvo que interrumpir en ocasiones su relato para beber agua y se notaba cabizbajo mientras lloraba.