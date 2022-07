Más interrogantes en el caso de menor abusada

El caso de la niña de 13 años con trastorno del espectro autista (TEA), en el extremo severo, que fue violada y embarazada por su padrastro de 49 años, y ahora se encuentra hospitalizada con 32 semanas de gestación, ha puesto de manifiesto la complejidad para detectar los casos de menores acosados o agredidos, sobre todo los que tienen un diagnóstico de discapacidad o impedimento.

El caso de la menor -que era agredida sexualmente desde hace tres años y quien debido a su diagnóstico de autismo severo no puede producir palabras- no advino en conocimiento de las autoridades hasta el pasado sábado, luego que fuera atendida en una sala de emergencia con “dolor abdominal”. Allí, el personal médico informó que estaba embarazada y de inmediato su padrastro, Carlos Soto Rivera, acudió a un cuartel de la Policía para informar que durante tres años la abusó sexualmente.

El Departamento de la Familia asumió custodia de la niña el pasado sábado, cuando recibió el referido del hospital, y ayer seguía recluida.

Katy Castro, consultora en salud y quien forma parte de la Alianza de Autismo y el Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, cuestionó que nadie en la vida de esta menor –ni en la escuela, la familia o la comunidad– hubiera levantado la alerta del maltrato en su contra.

Reconoció que para los menores con discapacidad –sobre todo los que son no verbales– es difícil dejar saber que están siendo víctimas de maltrato.

“El abuso sexual es más común de lo que se acepta o se habla y son más vulnerables, en particular los niños con impedimentos o con autismo. Si no hablan, nadie va a saber lo que les hicieron. Si es un maltrato institucional o un acoso, es más difícil y son casos que nos llegan constantemente”, relató.

“Hay también un rol de la familia. ¿Dónde está el papá biológico de esa menor? Dicen que no tenía mucho contacto y yo me pregunto por qué. Muchas madres de chicos con diversidad funcional somos madres solteras. Hay que muchas veces dejar de trabajar para poder atender a estos menores y los padres salen huyendo”, añadió Castro.

Por su parte, Rocío Arroyo, vicepresidenta de la Alianza de Autismo, afirmó que es meritorio averiguar qué sucedió con esta niña que por tantos años nadie notó nada. Recordó que estos menores –particularmente los de educación especial– tienen trabajadores sociales, terapistas, maestros y maestras entre los que debió surgir alguna voz de alerta.

“Con esta niña no sabemos qué pasó en ese transcurso de todos estos años. Son 32 semanas que tiene de embarazo. Estamos totalmente anodadados”, precisó al denunciar que en muchos lugares –como los hospitales– no siempre hay personal adiestrado para manejar estos menores con incapacidad severa. “Tuvimos una situación que ocurrió y es una desgracia. Ahora es importante saber con quién la van a ubicar y cómo la van a atender porque no sabemos si tiene otras enfermedades, como la epilepsia”, sostuvo.

Arroyo manifestó que el autismo es un espectro completo que se extiende desde las personas más funcionales hasta el extremo severo, que es el caso de esta menor. Una persona con autismo severo muchas veces no se comunica verbalmente y pueden agredirse o agredir a otros.

“El más severo posiblemente no puede hablar, no puede decir lo que siente, no se puede quejar si tiene un dolor. Posiblemente se queja, pero de una manera que no es efectiva”, explicó. “No tienen manera de decir que les están haciendo daño o que se sienten incómodos o que algo no les gusta. No hay manera de que sea verbal, pero hay otros mecanismos, como dibujos o comunicación no verbal”, agregó.

Priscilla Cancel Olmo, trabajadora social y gerente de programa de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, dijo que hay una larga cadena de ojos que no se percataron del abuso contra esta menor.

“¿Dónde está el gobierno, Educación, las organizaciones, en este proceso que la familia de esa menor no asumió, no vio, que no actuaron como tuvieron que haber actuado si vieron algo diferente ocurriendo en el cuerpo de esta niña?”, cuestionó.

“Lo más importante en estos procesos es la prevención. Cuando cada organización actúa desde la prevención, se supone que pasen varias cosas. Si la menor no estaba en la escuela, tanto la maestra como la trabajadora social y el personal y los terapistas deben hacer un llamado a sus familiares más cercanos. Hay una responsabilidad compartida de las organizaciones que trabajan desde el escenario escolar”, señaló Cancel.

Las agencias del gobierno

Glenda Elena Ríos, administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan) del Departamento de la Familia, aseguró a EL VOCERO que no fue hasta el sábado pasado que recibieron la primera querella sobre este caso y asumieron custodia de emergencia de la menor en lo que concluyen la investigación.

Ayer, Ana Castro Leduc, de 41 años y madre de la menor, fue ingresada en prisión luego de ser acusada por un cargo de negligencia grave por los hechos ocurridos en el sector El Cerro, de Gurabo. El padrastro, Soto Rivera, fue acusado por cargos de agresión sexual y maltrato de menores y también está sumariado hasta la vista preliminar pautada para el 8 de agosto.

Ante información extraoficial de que la menor no asistía a la escuela, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, afirmó en declaraciones a este medio que sí estaba matriculada en una escuela pública y que “asistió a clases hasta el último día lectivo”.

Cuando se le preguntó si hubo alguna acción particular para denunciar maltrato contra la menor, contestó que “según las conversaciones con los componentes escolares, no. No se desprende ninguna señal de violencia, maltrato o negligencia”.

“La niña asistía con regularidad y la madre se personaba al plantel, manteniendo comunicación con los maestros de manera constante”, aseveró el titular de Educación.

Ríos, por su parte, indicó que en lo que corresponde a Familia, “no teníamos referido previo de este núcleo porque el Departamento de la Familia ciertamente interviene cuando surge una querella por la línea de maltrato que haya hecho un familiar o un vecino. El referido en este caso vino del hospital”. Agregó que la menor continuaba ayer recibiendo tratamiento médico y procuraban información para conocer su estado de salud y el del bebé.

No pudo precisar qué sucederá con la criatura una vez nazca, pero dijo que la agencia se comunicó con el padre biológico de la menor.

“Sería prematuro dar esa información de inmediato. Lo primero es verificar si hay algún familiar responsable que pueda hacerse cargo. De lo contrario, estaríamos en disposición de también asumir la custodia del bebé”, sentenció Ríos.

Tanto Ríos como el secretario de Educación confirmaron que las escuelas son responsables de levantar bandera cuando hay incidentes irregulares con menores, incluyendo que no acudan al plantel o a sus terapias, de ser estudiantes de educación especial, como es el caso de esta niña.

“Entre los informantes de Familia ciertamente está la escuela, desde donde nos hacen referidos para alertar de situaciones”, afirmó Ríos. “Si hay un menor que no va a la escuela o hay una situación donde se alegue que está en riesgo el menor, Educación tiene que activar su protocolo y hacer el referido a través de la línea de maltrato. Esta familia, este núcleo, no tenía antecedentes. Estamos atendiendo el referido que llegó el sábado”.

Mientras, Ramos Parés informó que en Educación, “levantada la bandera de sospecha de abuso sexual o agresión a un menor, se activa el componente social”. Detalló que se toma en cuenta la evidencia o testimonio presente y se levanta el referido a las autoridades, que incluye al Departamento de la Familia y la Policía.

Dijo que cuando se trata de estudiantes de educación especial, el protocolo es el mismo que se utiliza con los estudiantes de la corriente regular, “solo que se le proveen los acomodos necesarios para poder entrevistar al menor”.

Rebecca Ward, directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud, confirmó que en el fin de semana fueron informados del caso y señaló que “la consulta nos llegó por la línea de ayuda (787-765-2285) que tiene una consejera en vivo. Al ser parte del Departamento de Salud, coordinamos los referidos”.

“Es altamente preocupante este caso. Yo entiendo que, a partir de la evaluación, vamos a tener más información”, expresó Ward. Informó que “la mayor parte de las veces, los menores no divulgan lo que está sucediendo, ya sea porque no pueden o porque no les creen. Así es que la manera que nos enteramos es por una infección de transmisión sexual o un embarazo”.

Añadió que harán las evaluaciones para determinar a ciencia cierta la identidad del agresor, lo cual incluirá un análisis de ADN, y también le canalizarán servicios a la menor.

De acuerdo con estadísticas preliminares de Adfan, recopiladas por el Instituto de Estadísticas, en lo que va de año se han registrado 3,816 casos de maltrato contra menores, entre los cuales hay 41 víctimas de abuso sexual y 571 de negligencia educativa. En 2021, se reportaron 5,315 casos de maltrato contra menores y 98 fueron de abuso sexual.