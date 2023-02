Hyundai ha logrado posicionarse de manera sólida en la lista que evalúa el valor de los autos nuevos, según la publicación Cars.com. Este año cinco lugares en el informe Best Value New Cars 2023 de esta publicación correspondieron a modelos de la marca. Los productos Hyundai premiados incluyeron la Kona SE, el Elantra SE, la Santa Cruz SE, la Kona EV SE y la Tucson híbrida plug in SEL, todos del 2023.

La publicación evaluó más de 70 vehículos para el mencionado informe, que identifica los modelos de autos nuevos más asequibles en cuatro categorías: pequeños SUV, EV y PHEV, camionetas pequeñas y automóviles, que ofrecen el mejor valor por el precio basado en las características y el precio promedio de cada categoría utilizando el inventario de Cars.com.

“A medida que los consumidores buscan el vehículo de sus sueños, la calidad, la seguridad, la conectividad y la accesibilidad, continúan superando sus criterios de compra de vehículos”, dijo Ricky Lao, director de planificación de productos de Hyundai Motor North America. “Hyundai se enorgullece de tener cinco vehículos reconocidos en el informe Best Value New Cars 2023”.

Outlander PHEV llega a la Isla Mitsubishi Motor Sales of Caribbean anuncia la llegada de la próxima generación del modelo M…

“Sabemos que los consumidores serán más conservadores en sus gastos durante el 2023. Los compradores conscientes de su presupuesto que quieren sacar el máximo provecho de su inversión encontrarán una variedad de opciones de Hyundai en nuestro informe, con estilos que van desde un SUV pequeño como el Hyundai Kona SE 2023 hasta una camioneta Sport Adventure Vehicle como el Hyundai Santa Cruz SE 2023, proveyendo así opciones asequibles para satisfacer diversas necesidades y estilos de vida”, dijo Jane Ulitskaya, editora de Cars.com.