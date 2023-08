Los que me conocen saben que soy un gran fanático del deporte, particularmente el baloncesto, que fue el que practiqué y el que me permitió vestir la camiseta de Puerto Rico en cuatro torneos de baloncesto infantil. Es por eso que puedo decir que sé lo que se siente representar a tu islita en un evento competitivo y, además, resultar victorioso. Esta afición al deporte lo han podido apreciar a través de los siete años que llevo escribiendo columnas para este periódico, pues en más de una ocasión he hecho referencia a diferentes atletas, de diferentes disciplinas y nacionalidades. Hoy le toca el turno al griego que juega para los Milwakee Bucks en la NBA, el llamado “Greek Freak”: Giannis Antetokounmpo. Para los que no tengan idea de quién hablo, Giannis, en sus 10 años en la liga, ha sido seleccionado 7 veces para el Juego de Estrellas y ha sido seleccionado para el equipo “Todos Estrellas” de la liga, al menos seisveces; y, fue nombrado Jugador Más Valioso de la serie final del año 2021, cuando llevó a su equipo a conquistar un campeonato por primera vez en 50 años.

Sin embargo, no decidí escribir sobre él por sus ejecutorias en cancha, sino más bien por unas expresiones que hizo durante una entrevista, a raíz de la eliminación de su equipo de la contienda por el campeonato del año pasado.

Un periodista le preguntó si, ante la prematura eliminación de su equipo, consideraba que la temporada había sido un “fracaso”. Giannis, visiblemente molesto, suspiró y se agarró la cabeza mientras decía: “Oh Dios mío”. Inmediatamente, le recordó al periodista que le había hecho la misma pregunta el año pasado (You asked me the same question last year, Eric).

Entonces, le contestó con una pregunta: “¿a ti te ascienden todos los años en tu trabajo? No, verdad. Sin embargo, todos los años trabajas para lograr tu meta y lograr esa promoción”.

“No existe el fracaso, se trata de pasos hacia el éxito. Michael Jordan jugó durante 15 temporadas y ganó seis campeonatos. ¿Eso significa que las otras nueve fueron un fracaso? No hay fracaso en el deporte; hay días buenos y días malos. No siempre ganas, pero regresas el año próximo y tratas de hacerlo mejor y crear buenos hábitos.”

Me resulta claro que estas expresiones de Giannis aplican de igual modo a la vida; de hecho, a la vida de todos nosotros.

Fallar es parte esencial de nuestra existencia y, eventualmente, de nuestros éxitos. Quien nunca ha fallado es, probablemente, porque nunca ha tratado nada. De hecho, muchas veces el miedo a fallar es el responsable de aniquilar nuestros sueños y planes para el futuro. Haber fallado solo significa que trataste y que hiciste tu mejor esfuerzo para lograr algo. ¿Qué hacer después de fallar? Trata de nuevo y, esta vez, falla mejor hasta que consigas lo que buscas.

Hablando de Michael Jordan, hay un pensamiento que se le atribuye a él que dice algo así: “He fallado más de 9 mil tiros durante mi carrera; he perdido casi 300 juegos; 26 veces me han dado la confianza para que tome el tiro de la victoria y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que triunfo.”

Para triunfar en la vida y alcanzar tus sueños tienes que arriesgarte y caminar a través del miedo porque es ahí, al otro lado del miedo, donde te estará esperando el éxito en la vida.

Recuerda que un velero anclado en un puerto estará muy seguro, pero no es para eso que se construyen los veleros.

Yo “vengo vira’o” y te invito a que visites mi página Yldefonso López para que tú también “vengas vira’o”.