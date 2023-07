Puesto que la soberanía política está perdiendo fuerza, se va a apreciar más la soberanía cultural.

– Shimon Peres.

Immanuel Wallerstein ha dicho que al terminar la Guerra Fría acabó la geopolítica en el mundo bipolar y dio comienzo la geocultura, donde los factores culturales, las identidades y la defensa y reafirmación de la nacionalidad cultural tomó papel protagónico. Esto llevó a que muchos países de Europa del Este se desmembraran y devinieran en nuevas repúblicas que han durado hasta el día de hoy. Las independencias que ellos buscaron fueron para acomodar su cultura por no haber otro sistema político posible donde vivir en armonía. (Véase Immanuel Wallerstein, Geopolitics and Geoculture).

En casi todos los países hay una diversidad cultural marcada y visible que no es antagónica con su sistema político ni este con ella. Sin embargo, en el último medio siglo abundan los ejemplos de antagonismos por falta de espacio y libertad política para anclar las identidades culturales que habitan dentro del mismo territorio. Estos pueblos pueden compartir un mismo idioma, pero no la misma identidad. Tal es el caso de Ucrania que lleva una guerra para defenderse de la agresora Rusia de Putin.

El caso de Puerto Rico es distinto al de los países del este de Europa y al de muchos ejemplos que, por razones puramente políticas, se mencionan. Aún con su condición de territorio de los Estados Unidos, los puertorriqueños han desarrollado una cultura fuerte con una identidad y reafirmación puertorriqueña visible, y lo han hecho en ambos idiomas; pues es consabido que la puertorriqueñidad se manifiesta tanto en inglés como en español, porque la cultura ya no necesariamente es cuestión de idioma.

Siendo Puerto Rico un estado de la Unión no se afectaría en nada su personalidad cultural, porque la estadidad es un asunto estrictamente de igualdad en derechos. Los puertorriqueños que viven en los estados -lo que José Luis González llamó el Puerto Rico continental- respiran tanto en español como en inglés. Estos últimos tienen a la lengua inglesa como su vernáculo, y en muchos casos como su único idioma, el cual han usado para su literatura con acento puertorriqueño.

Es el sistema federal de los Estados Unidos el único garante de preservar nuestra personalidad de pueblo y, a su vez, nuestros derechos y garantías constitucionales. Con reconocimiento de la Décima Enmienda, los estados pueden legislar sobre sus asuntos internos, siempre que estos no estén, por supuesto, en contraversión con la constitución federal. Porque, “federalism is a political system that can allow people to participate in their identities without regressing into political strife.” (Véase Gregory Jusdanis, The Necessary Nation). Y aunque no es nuestro caso ni lo será, el federalismo acomoda las fuerzas culturales en conflicto, al cada una de ellas tener la soberanía política para atender y proteger sus asuntos internos.

Muchos de los movimientos independentistas, alrededor del mundo, que han buscado la secesión han sido por fricciones de cultura, de un estado imponer una sobre la otra, y han encontrado en la separación una forma de aglutinar armoniosamente sus elementos culturales. De hecho, esas minorías culturales dentro de un estado multicultural no tenían como valores políticos ni culturales los elementos políticos del estado donde ellas estaban enclavadas. (Véase Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: nationalism, multiculturalism, and citizenship).

José Celso Barbosa fue pionero en este asunto. Siendo de los primeros en Latinoamérica que interpretó en español el constitucionalismo americano, y con acento puertorriqueño, elaboró su tesis de la “Patria Regional”. Concepto que aglutinaba en la demarcación política del estado, dentro de un sistema federal, al grupo culturalmente diverso con igualdad de condiciones en los derechos. Años después, Luis Ferré le llamaría a ese concepto, “Estadidad Jíbara”, y luego lo llevaría a “Patria y Nación”, ideas que no antagonizan la una con la otra porque, en nuestro caso, son complementarias.

Nuestra realidad circunstancial es que dentro de la cultura está incluida la ciudadanía americana y las instituciones de gobierno de los Estados Unidos. La expresión “ciudadano americano”, como lo ha dicho con sabiduría Arcadio Díaz Quiñones, es una que ya pertenece al acervo cultural del puertorriqueño. En su sano juicio, ningún puertorriqueño imaginaría a su patria sin la ciudadanía de los Estados Unidos, por ser ella parte consustancial de nuestra puertorriqueñidad.

La soberanía cultural significa que, siendo estado, podemos legislar nuestro idioma y todas nuestras costumbres, si queremos. Nuestra personalidad se reafirmaría sin menoscabo alguno y bajo el pleno reconocimiento de la Décima Enmienda de la constitución nacional, que es el fundamento de los gobiernos estatales.