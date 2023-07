Es imposible describir lo que pasa por la mente de los puertorriqueños en un momento como el que vivimos el pasado martes cuando, en la madrugada, viles asesinos les quitaron la vida a cinco jóvenes, cuatro de ellos adolescentes, a balazos. Ni hablar de cómo se sienten sus familiares.

La razón para este horrendo crimen se desconoce y la Policía investiga, pero mientras tanto, ya empiezan las especulaciones que incrementan el sufrimiento de las cinco familias.

No hay forma alguna de justificar el asesinato de un ser humano y, mucho menos, cuando en la flor de la juventud se le tronchan sus esperanzas de vida.

Esta vorágine criminal que nos arropa ha dislocado completamente nuestro modo de vida, al punto que ya hasta “pagan justos por pecadores”, cuando se trata de utilizar un arma de fuego contra rivales.

Y no puede ser. Primero, porque no estamos en una sociedad donde deban dirimirse los problemas a “plomo limpio”, aunque sea entre criminales. Esto no es una jungla.

Sabemos que, por la naturaleza de sus diferencias, no van ante un tribunal, pero lo sensato sería que no resuelvan sus problemas con violencia y, mucho menos, en un sitio donde hay público. Y segundo, porque la vida humana se respeta, mucho más la de quienes no tienen nada que ver con el crimen.

A todo esto, tenemos que agregar el alza en los feminicidios, el incremento en la muerte no accidental de infantes y el maltrato a los niños, actos que agravan aún más el deterioro de nuestra sociedad.

La Policía, los abnegados hombres y mujeres que la componen, con sus recursos limitados, trata de resolver los crímenes. Hay áreas en las que logran avances. Sin embargo, no es suficiente. La labor, en lo cualitativo y lo cuantitativo, tiene que ser mucho mayor; y el gobierno central, la Junta de Control Fiscal y los municipios tienen la obligación de proveer más recursos para que se lleve a cabo este trabajo de una manera preventiva y, a la vez, consistente en la persecución y procesamiento de los casos delictivos. De esa forma se abona a la meta de erradicar la expectativa de impunidad con que, a todos los niveles, opera la delincuencia en el País.

Tiene que ser visible un régimen de consecuencias, enfocado fundamentalmente en la protección de los derechos de las víctimas y en el deber de dotar al ciudadano de un clima de seguridad integral.

Siempre se menciona que son muchos los factores que interactúan en la espiral del crimen y coincidimos. La educación, la formación familiar, las fuentes de empleo, hasta la música; pero desafortunadamente no podemos esperar una o dos generaciones para que haya cambios.

En el seno de la familia nos toca rescatar e inculcar los valores, en las escuelas fomentar el bien y la moral, los empresarios y emprendedores generar más fuentes de empleos, los medios aportar promoviendo causas que sirvan de ejemplo a las comunidades. En fin, todos los que de una u otra manera tengan voluntad de cambiar el derrotero por el que vamos, tienen que aportar.

También nos toca reportar a través de la línea policial confidencial cualquier información que pueda ayudar a detener criminales y/o asesinos, o que permita desarticular bandas delictivas. Si no lo hacemos, nos convertimos en cómplices.

No podemos permitir que desalmados criminales continúen por la libre, asesinando a mansalva a inocentes o a rivales.

Estos casos infames tienen que levantar una consciencia de no permisibilidad en la ciudadanía, porque el silencio, a veces, hace más daño que el mismo crimen, porque impide detenerlo. ¡Basta ya!