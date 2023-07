¡Buen día! Si usted mantiene económicamente a su padre o madre, probablemente se haya preguntado; ¿quién ayudaría a cubrir los gastos de papi o mami si yo muero antes que ellos? Aunque pensaríamos que nuestros padres fallecerán antes que nosotros, no necesariamente ocurre así. Si usted fallece, sus padres podrían cobrar beneficios mensuales bajo su récord de Seguro Social si demuestran que usted los mantenía económicamente.

Antes de la Gran Depresión de la década de 1930, los adultos mayores subsistían solamente de sus ahorros, programas de asistencia económica o se mudaban con sus hijos o familiares. Muy pocas empresas ofrecían planes de retiro a sus trabajadores por lo que algunos se hacían cargo de los gastos de sus padres a pesar de que, durante la Gran Depresión, estos hijos también habían perdido sus empleos e ingresos.

El 14 de agosto de 1935, el Presidente Franklin Delano Roosevelt firmó el Acta de Seguro Social como el primer programa nacional de retiro en los Estados Unidos. En enero de 1940, comenzamos a pagar beneficios mensuales de retiro y surgieron nuevos beneficios: esposas, viudas, hijos menores de 18 años y, nuestro tema de hoy, padres dependientes de trabajadores fallecidos. Luego, se añadieron otros beneficios.

El Seguro Social paga beneficios de sobrevivientes a los padres biológicos, adoptivos y padrastros/madrastras que reúnan ciertos requisitos. Estos padres deben tener 62 años o más y no cualificar a un beneficio mayor bajo su propio récord de Seguro Social. Un padrastro o madrastra cualificaría solamente si se casó legalmente con el papá o la mamá natural del hijastro(a) antes de que éste haya cumplido sus 16 años de edad. Igualmente, el padre adoptivo debió adoptar a este(a) hijo(a) antes de que hubiese cumplido sus 16 años de edad.

Todo padre o madre dependiente debe presentar evidencia de que su hijo(a) lo mantuvo económicamente durante el período de doce meses anteriores a su fecha de muerte. Si el hijo(a) fallecido(a) estaba incapacitado(a), debe comprobar que éste lo mantuvo económicamente durante todo el año anterior a incapacitarse. El padre y/o madre sobreviviente debe presentarnos todas las evidencias de ingresos y gastos para que podamos determinar si dependía económicamente de su hijo(a) fallecido. Dichas evidencias se deben proveer dentro de un periodo máximo de dos años luego de la muerte de su hijo(a), salvo en pocas ocasiones.

Si usted cubre la mayoría de los gastos de su madre y/o padre, tome precauciones para que estos puedan demostrar que cumplen con este requisito. Es decir, deje ‘rastro en vida’ de que los mantenía económicamente. Lamentablemente, en ocasiones, los padres dependientes no cualifican a estos beneficios porque no existe evidencia que sustente que su hijo(a) fallecido(a) le cubría la mayoría de sus gastos. Ya, en ese momento, es demasiado tarde. Nombrarlos como dependientes en sus planillas de impuestos no es evidencia suficiente.

Supongamos que Santorini reside con su mamá, Doña Mykonos, en un apartamento. Santorini devenga un salario mensual de $3,000.00, mientras que su mamá recibe una pensión de retiro de $400. Santorini paga la renta, agua, luz, teléfono, cable TV y gastos médicos de su mamá. Si Santorini falleciera, Doña Mykonos podría solicitar beneficios como su madre dependiente. Una vez que comprobemos ambos ingresos, gastos y que vivían juntos, se podrá demostrar que Santorini mantuvo económicamente a su mamá.

En otro ejemplo, el joven Paracaló y su papá Don Efjaristo viven en residencias separadas. Paracaló utiliza su propio dinero para pagar la renta, medicamentos, agua, luz, teléfono, comestibles y otros gastos de su papá. Al realizar estos pagos, Paracaló debería firmar cheques personales o debitar automáticamente de su cuenta personal de banco o cooperativa y cambiar a su nombre las facturas de servicios -agua, luz, etc.- de su papá. Si Paracaló falleciera, Don Efjaristo tendría que presentar estas evidencias para sustentar que él lo mantenía económicamente. Si Paracaló solamente hubiera pagado en efectivo -cash- la mayoría de los gastos de su papá, Don Efjaristo no tendría las evidencias necesarias y, por ende, no cualificaría como padre dependiente.

Finalmente, debo aclarar otro requisito importante. Al momento de solicitar beneficios, el padre o madre dependiente puede estar casado(a) legalmente con cualquier persona. Sin embargo, si este padre dependiente se casa legalmente LUEGO de comenzar a recibir beneficios en la cuenta de su hijo fallecido, sus beneficios serán terminados. La diferencia está en casarse antes o después de cualificar a este beneficio. Además, si cumplen los requisitos, dos padres dependientes pueden cobrar en la cuenta del mismo hijo fallecido.

Oriéntese en www.segurosocial.gov , llamando al 1-800-772-1213 o visitando su oficina local de Seguro Social, cuya dirección está disponible en www.ssa.gov/locator/.